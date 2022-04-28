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Кайя Гербер привітала свого батька з днем народження (фото)

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Фото: kaiagerber | Кайя Гербер

Чоловіку виповнилося 60 років.

Юна модель Кайя Гербер привітала свого батька, підприємця Ренді Гербера з днем народження. Зворушливим фото вона поділилася на своїй Instagram-сторінці.

"З днем ​​народження реального супергероя, батька і мого найкращого друга @randegerber я тебе люблю", — підписала публікацію 20-річна американська фотомодель IMG.

Кайя Гербер привітала батька з днем народження

Зокрема зі святковим днем привітала Гербера і дружина іменинника, мама Каїй, супермодель 90-х Сінді Кроуфорд. "З днем ​​народження цю легенду @randegerber. Крихітко, ти надихаєш нас, захищаєш і змушуєш сміятися щодня… але сьогодні ми хочемо відсвяткувати твій день! 50 ніколи не виглядав краще! Люблю тебе завжди", — зазначила Сінді Кроуфорд під публікацією зі знімками свого коханого.

Сінді Кроуфорд привітала свого чоловіка з днем народження

60-річний Ренді Гербер заснував компанії нічного життя Midnight Oil і Gerber Group. Іменинник — підприємець у галузі барів і нічного життя, його портфоліо складається з ресторанів, барів і лаунжів по всьому світу.

Із Сінді Кроуфорд Ренді Гербер перебуває в офіційному шлюбі з 1998 року. У цьому союзі народилися двоє дітей — модель Кайя Гербер та Преслі Вокер.

Нагадаємо, Кайя Гербер пожертвувала гроші на підтримку України.

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