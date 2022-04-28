Кайя Гербер привітала свого батька з днем народження (фото)

Чоловіку виповнилося 60 років.

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Юна модель Кайя Гербер привітала свого батька, підприємця Ренді Гербера з днем народження. Зворушливим фото вона поділилася на своїй Instagram-сторінці.

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"З днем ​​народження реального супергероя, батька і мого найкращого друга @randegerber я тебе люблю", — підписала публікацію 20-річна американська фотомодель IMG.

[ + – ] Кайя Гербер привітала батька з днем народження

Зокрема зі святковим днем привітала Гербера і дружина іменинника, мама Каїй, супермодель 90-х Сінді Кроуфорд. "З днем ​​народження цю легенду @randegerber. Крихітко, ти надихаєш нас, захищаєш і змушуєш сміятися щодня… але сьогодні ми хочемо відсвяткувати твій день! 50 ніколи не виглядав краще! Люблю тебе завжди", — зазначила Сінді Кроуфорд під публікацією зі знімками свого коханого.

[ + – ] Сінді Кроуфорд привітала свого чоловіка з днем народження

60-річний Ренді Гербер заснував компанії нічного життя Midnight Oil і Gerber Group. Іменинник — підприємець у галузі барів і нічного життя, його портфоліо складається з ресторанів, барів і лаунжів по всьому світу.

Із Сінді Кроуфорд Ренді Гербер перебуває в офіційному шлюбі з 1998 року. У цьому союзі народилися двоє дітей — модель Кайя Гербер та Преслі Вокер.

Нагадаємо, Кайя Гербер пожертвувала гроші на підтримку України.

Також Фокус писав про новий роман фотомоделі Кайї Гербер та актора Остіна Батлера. Закохані разом провели романтичні канікули.