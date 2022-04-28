Кайя Гербер поздравила отца с днем рождения (фото)
Мужчине исполнилось 60 лет.
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Юная модель Кайя Гербер поздравила своего отца, предпринимателя Рэнди Гербера с днем рождения. Трогательным фото она поделилась на своей Instagram-странице.
"С днем рождения реального супергероя, отца и моего лучшего друга @randegerber я тебя люблю", — подписала публикацию 20-летняя американская фотомодель IMG.
В частности, с праздничным днем поздравила Гербера и жена именинника, мама Кайи, супермодель 90-х Синди Кроуфорд. "С днем рождения эту легенду @randegerber. Крошка, ты вдохновляешь нас, защищаешь и заставляешь смеяться каждый день… но сегодня мы хотим отпраздновать твой день! 50 никогда не выглядел лучше! Люблю тебя бесконечно", — отметила Синди Кроуфорд под публикацией со снимками своего возлюбленного.
60-летний Рэнди Гербер основал компании ночной жизни Midnight Oil и Gerber Group. Именинник – предприниматель в области баров и ночной жизни, его портфолио состоит из ресторанов, баров и лаунжей по всему миру.
С Синди Кроуфорд Рэнди Гербер состоит в официальном браке с 1998 года. В этом союзе родились двое детей – модель Кайя Гербер и Пресли Уокер.
Напомним, Кайя Гербер пожертвовала деньги в поддержку Украины.
Также Фокус писал о новом романе фотомодели Кайи Гербер и актера Остина Батлера. Влюбленные вместе провели романтические каникулы.