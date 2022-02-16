Кайя Гербер отправилась на романтические каникулы со своим возлюбленным
Влюбленные выбрали для отдыха столицу Великобритании.
Молодая американская модель Кайя Гербер и ее бойфренд, 30-летний актер Остин Батлер отдыхают вместе в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.
Папарацци поймали пару во время прогулки. На 20-летней дочери Синди Кроуфорд было шерстяное пальто с принтом гусиная лапка. Дополнением аутфита для романтической прогулки стала светло-синяя шляпа. Спутник Кайи, бывший бойфренд Лили-Роуз Депп, выбрал для выхода классическое пальто, серый лонгслив и черные брюки.
Отметим, что новогодние каникулы влюбленные провели вместе с родителями Кайи в Мексике. Тогда модель демонстрировала роскошную фигуру в купальнике.
Ранее Фокус писал о прогулке Кайи Гербер и Остина Батлера в Лос-Анджелесе. Пара выгуливала собаку актера.
Напомним, в ноябре 2021 года стало известно о разрыве одной из самых гармоничных пар Голливуда. Кайя Гербер и ее возлюбленный 24-летний австралийский актер Джейкоб Элорди, звезда сериала "Эйфория", разошлись после года отношений.
Незадолго после этого Кайю начали замечать в компании актера Остина Батлера, а Джейкоб начал романтические отношения с блогером Оливией Джейд.