Кайя Гербер отправилась на романтические каникулы со своим возлюбленным

Влюбленные выбрали для отдыха столицу Великобритании.

Молодая американская модель Кайя Гербер и ее бойфренд, 30-летний актер Остин Батлер отдыхают вместе в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Папарацци поймали пару во время прогулки. На 20-летней дочери Синди Кроуфорд было шерстяное пальто с принтом гусиная лапка. Дополнением аутфита для романтической прогулки стала светло-синяя шляпа. Спутник Кайи, бывший бойфренд Лили-Роуз Депп, выбрал для выхода классическое пальто, серый лонгслив и черные брюки.

[ + – ] Кайя Гербер и Остин Батлер в Лондоне

Отметим, что новогодние каникулы влюбленные провели вместе с родителями Кайи в Мексике. Тогда модель демонстрировала роскошную фигуру в купальнике.

Ранее Фокус писал о прогулке Кайи Гербер и Остина Батлера в Лос-Анджелесе. Пара выгуливала собаку актера.

Напомним, в ноябре 2021 года стало известно о разрыве одной из самых гармоничных пар Голливуда. Кайя Гербер и ее возлюбленный 24-летний австралийский актер Джейкоб Элорди, звезда сериала "Эйфория", разошлись после года отношений.

Незадолго после этого Кайю начали замечать в компании актера Остина Батлера, а Джейкоб начал романтические отношения с блогером Оливией Джейд.