Кайя Гербер продемонстрировала стройную фигуру в купальнике (фото)

Рождественские каникулы модель проводит на солнечном пляже

20-летняя американская модель и актриса Кайя Гербер накануне была замечена папарацци на территории особняка ее родителей в мексиканском курортном городке Кабо-Сан-Лукасе. Об этом сообщает Daily Mail.

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Девушка продемонстрировала роскошную и подтянутую фигуру, прогуливаясь по территории резиденции и купаясь в солнечных лучах в комбинированном купальнике. На глазах модели были черные солнцезащитные очки, на голове красовалась широкополая шляпа.

[ + – ] Кайя Гербер с семьей на отдыхе во время рождественских выходных.

Во время рождественских выходных семья Кайи в солнечном городке загорает и наслаждается отдыхом. Мама девушки, известная модель 90-х, 55-летняя Синди Кроуфорд, также продемонстрировала удачный пляжный образ. На ней было пляжное платье-туника, солнцезащитные очки и шляпа с широкими полями.

[ + – ] Кайя Гербер пошла по стопах своей звездной мамы, известной модели 90-х, Синди Кроуфорд

Ранее Фокус сообщал, что Кайя Гербер начала новый роман с 30-летним актером Остином Батлером после разрыва с Джейкобом Элорди в ноябре 2021 года. Пара была вместе с осени 2020 года. Через месяц после расставания оба подтвердили новые романтические отношения, а 20-летняя модель снялась в откровенной фотосессии для Elle.

Напомним, Кайя Гербер повторила известную обложку глянца своей звездной матери Синди Кроуфорд.