Дочь Синди Кроуфорд повторила легендарный образ матери (фото)

Кайя появилась на фото в точно таком же образе, как и Синди. Разница между снимками – 27 лет.

20-летняя дочь супермодели Синди Кроуфорд и одна из самых успешных молодых моделей Кайя Гербер поразительно похожа на свою знаменитую мать, что в очередной раз подтвердила, сфотографировавшись в том же образе, в котором Синди позировала еще в 1994-м. Снимком дочери поделилась Синди, подписав кадр "Детка украла мой взгляд!". Рядом – фото самой Кроуфорд 27-летней давности.

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Оригинальная фотография была сделана, когда Синди была на пике своей модельной карьеры, в 1994 году, и стала обложкой журнала Elle Magazine. Через пару лет она выйдет замуж за Рэнди Гербера и родит двоих детей, Кайю и Пресли. На ней – укороченный свитер с американским флагом и джинсы.

[ + – ] Кайя Гербер и Синди Кроуфорд с разницей в 27 лет

Кайя уверенно идет по стопам своей матери, но при этом прокладывает свой собственный путь. Она появилась ​​на обложке нового номера Elle, где позировала в двух совершенно разных, но красивых нарядах. Хотя девушка прежде всего модель модель, дочь Кроуфорд также заинтересована в других творческих аспектах своей карьеры. Недавно она снялась в сериалах "Американская история ужасов" и спин-оффе "Американские истории ужасов".

По словам Синди, Кайя давно интересовалась актерским мастерством. Она появлялась в школьных спектаклях в детстве и подростковом возрасте. Во время пандемии, когда количество показов и съемок стремительно уменьшилось, Кайя решила больше времени посвятить кинематографу.

"Она не путешествовала и не работала моделью, потому что нигде не было съемок. Она начала проходить прослушивания и посещать онлайн-уроки актерского мастерства", – рассказала Синди.

Напомним, недавно Кайя Гербер рассталась со своим бойфрендом, а также изменила образ.