Дочь Синди Кроуфорд появится в "Американской истории ужасов"

Компанию на съемочной площадке начинающей актрисе составит звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин.

Дочь супермодели Синди Кроуфорд, 19-летняя Кайя Гербер, решила попробовать свои силы не только в моделинге, но и в кинематографе. Девушка сыграет в 10-м сезоне сериала "Американская история ужасов", сообщил соавтор шоу Райан Мерфи на своей странице в Instagram.

"Очень рад объявить, что Кайя Гербер присоединяется к семье American Horror Story", – говорится в публикации.

[ + – ] Кого сыграет девушка, пока не сообщается

По словам Кайи, она очень взволнована предстоящей работой. Компанию на съемочной площадке ей составят Маколей Калкин, Сара Полсон, Кэти Бейтс, Эван Петерс, Билли Лурд, Лесли Гроссман, Финн Виттрок, Лили Рэйб и Адина Портер.

Новость о том, что мисс Гербер вошла в команду сериала, появилась всего через несколько дней после того, как Мерфи сообщил, что 10-й сезон сериала будет официально называться "Американская история ужасов: двойная функция".

[ + – ] 10-й сезон сериала будет официально называться "Американская история ужасов: двойная функция".

Согласно тизеру, опубликованному шоураннером, предстоящий сезон будет сосредоточен вокруг "двух ужасающих историй. Одна – на берегу моря, вторая – на песке".

Съемки нового сезона проекта должны были состояться в прошлом году, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.

Ранее Мерфи дал фанатам возможность заглянуть в 10-й сезон сериала, поделившись фотографией 40-летнего Калкина и 49-летней Гроссман в меховых куртках, стоя на пляже.

"Сюда приходит что-то злое", – поддразнил он в подписи.

[ + – ] Маколей Калкин и Лесли Гроссман

"Американская история ужасов" – телесериал-антология в жанре ужасы, созданный и поставленный Райаном Мёрфи и Брэдом Фэлчаком. Каждый сезон задуман как самостоятельный мини-сериал с различными персонажами и локациями, а также с собственной сюжетной линией. Некоторые эпизоды основаны на реальных событиях или вдохновлены ими. Первый сезон вышел в 2011 году и назывался "Дом-убийца".

Напомним, Кайя Гербер снялась в рекламной кампании коллекции весна-лето 2021 от французского модного дома Celine. Ранее она призналась, что не хотела быть моделью.