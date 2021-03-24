Дочь Синди Кроуфорд появится в "Американской истории ужасов"
Компанию на съемочной площадке начинающей актрисе составит звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин.
Дочь супермодели Синди Кроуфорд, 19-летняя Кайя Гербер, решила попробовать свои силы не только в моделинге, но и в кинематографе. Девушка сыграет в 10-м сезоне сериала "Американская история ужасов", сообщил соавтор шоу Райан Мерфи на своей странице в Instagram.
"Очень рад объявить, что Кайя Гербер присоединяется к семье American Horror Story", – говорится в публикации.
По словам Кайи, она очень взволнована предстоящей работой. Компанию на съемочной площадке ей составят Маколей Калкин, Сара Полсон, Кэти Бейтс, Эван Петерс, Билли Лурд, Лесли Гроссман, Финн Виттрок, Лили Рэйб и Адина Портер.
Новость о том, что мисс Гербер вошла в команду сериала, появилась всего через несколько дней после того, как Мерфи сообщил, что 10-й сезон сериала будет официально называться "Американская история ужасов: двойная функция".
Согласно тизеру, опубликованному шоураннером, предстоящий сезон будет сосредоточен вокруг "двух ужасающих историй. Одна – на берегу моря, вторая – на песке".
Съемки нового сезона проекта должны были состояться в прошлом году, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.
Ранее Мерфи дал фанатам возможность заглянуть в 10-й сезон сериала, поделившись фотографией 40-летнего Калкина и 49-летней Гроссман в меховых куртках, стоя на пляже.
"Сюда приходит что-то злое", – поддразнил он в подписи.
"Американская история ужасов" – телесериал-антология в жанре ужасы, созданный и поставленный Райаном Мёрфи и Брэдом Фэлчаком. Каждый сезон задуман как самостоятельный мини-сериал с различными персонажами и локациями, а также с собственной сюжетной линией. Некоторые эпизоды основаны на реальных событиях или вдохновлены ими. Первый сезон вышел в 2011 году и назывался "Дом-убийца".
Напомним, Кайя Гербер снялась в рекламной кампании коллекции весна-лето 2021 от французского модного дома Celine. Ранее она призналась, что не хотела быть моделью.