Дочка Сінді Кроуфорд з'явиться в "Американській історії жахів"

Компанію на знімальному майданчику акторці складе зірка фільму "Один вдома" Маколей Калкін.

Дочка супермоделі Сінді Кроуфорд, 19-річна Кайя Гербер, вирішила спробувати свої сили не тільки в моделінгу, але й у кінематографі. Дівчина зіграє в 10-му сезоні серіалу "Американська історія жахів", повідомив співавтор шоу Раян Мерфі на своїй сторінці в Instagram.

"Дуже радий оголосити, що Кайя Гербер приєднується до сім'ї American Horror Story", — йдеться в публікації.

[ + – ] Кого зіграє дівчина, поки не повідомляється

За словами Кайї, вона дуже схвильована майбутньою роботою. Компанію на знімальному майданчику їй складуть Маколей Калкін, Сара Полсон, Кеті Бейтс, Еван Пітерс, Біллі Лурд, Леслі Гроссман, Фінн Віттрок, Лілі Рейб та Адіна Портер.

Новина про те, що міс Гербер увійшла в команду серіалу, з'явилася всього через кілька днів після того, як Мерфі повідомив, що 10-й сезон серіалу офіційно називатиметься "Американська історія жахів: подвійна функція".

[ + – ] 10-й сезон серіалу офіційно називатиметься "Американська історія жахів: подвійна функція".

Згідно з тизером, опублікованому шоураннером, майбутній сезон буде зосереджений навколо "двох жахливих історій. Одна — на березі моря, друга — на піску".

Зйомки нового сезону проекту повинні були відбутися минулого року, але їх перенесли через пандемію коронавірусу.

Раніше Мерфі дав фанатам можливість заглянути в 10-й сезон серіалу, поділившись фотографією 40-річного Калкіна та 49-річної Гроссман у хутряних куртках, стоячи на пляжі.

"Сюди приходить щось зле", — піддразнює він у підписі.

[ + – ] Маколей Калкін і Леслі Гроссман

"Американська історія жахів" — телесеріал-антологія в жанрі жахи, створений і поставлений Раяном Мерфі та Бредом Фолчеком. Кожен сезон задуманий як самостійний міні-серіал із різними персонажами і локаціями, а також із власною сюжетною лінією. Деякі епізоди засновані на реальних подіях або натхненні ними. Перший сезон вийшов у 2011 році та називався "Будинок-вбивця".

Нагадаємо, Кайя Гербер знялася в рекламній кампанії колекції весна-літо 2021 від французького модного дому Celine. Раніше вона зізналася, що не хотіла бути моделлю.