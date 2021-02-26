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Дочь Синди Кроуфорд снялась для Celine на улицах Монако (фото)

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Кайя Гербер, Celine
Фото: коллаж Фокус | Кайя Гербер в рекламной кампании Celine

Кайя Гербер примерила не только повседневные образы, но и элегантный брючный костюм.

19-летняя дочь супермодели 90-ых Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась в рекламной кампании коллекции весна-лето 2021 от французского модного дома Celine.

Съемки проходили в Монако, где фотограф Эди Слиман запечатлел девушку в casual-образах. Кайя позировала в джинсах, куртке оверсайз из денима, жакете с золотыми пуговицами, бейсболке и бомбере с фирменным принтом Celine, а на одной их фотографий она предстала в элегантном брючном костюме с галстуком-бабочкой у стола посреди роскошного зала.

Повседневные образы дополнены солнцезащитными очками и сумочками из новой коллекции бренда.

Кайя Гербер, Celine, фотосессия, рекламная кампания
Кайя Гербер, Celine, фотосессия, рекламная кампания
Кайя Гербер, Celine, фотосессия, рекламная кампания
Кайя Гербер, Celine, фотосессия, рекламная кампания
Кайя Гербер, Celine, фотосессия, рекламная кампания
Кайя Гербер, Celine, фотосессия, рекламная кампания
Кайя Гербер, Celine, фотосессия, рекламная кампания
Кайя Гербер, Celine, фотосессия, рекламная кампания
Кайя Гербер, Celine, фотосессия, рекламная кампания
Кайя Гербер, Celine, фотосессия, рекламная кампания
Кайя Гербер, Celine, фотосессия, рекламная кампания
Кайя Гербер, Celine, фотосессия, рекламная кампания

Ранее Celine представил мужскую коллекцию одежды, преподнеся показ в виде мини-фильма Teen Knight Poem, снятого в замке Шамбор. Это обусловлено тем, что в коллекции немало деталей, отсылающих к средневековым временам: наряду с твидовыми жакетами классического кроя по бокам парни-модели представили жилетки с металлическими заклепками. Высокие воротники с оборками сочетаются с железными чокерами и цепями, а кожаные вставки – с объемным денимом с отделкой из овчины.

Напомним, Кайя Гербер стала одной из главных героинь нового выпуска журнала i-D и призналась в интервью, что никогда не хотела быть моделью. А когда она была маленькой, то никогда не задумывалась, что похожа на свою знаменитую мать, супермодель Синди Кроуфорд и может заниматься тем же, чем и она.