Дочь Синди Кроуфорд снялась для Celine на улицах Монако (фото)

Кайя Гербер примерила не только повседневные образы, но и элегантный брючный костюм.

19-летняя дочь супермодели 90-ых Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась в рекламной кампании коллекции весна-лето 2021 от французского модного дома Celine.

Съемки проходили в Монако, где фотограф Эди Слиман запечатлел девушку в casual-образах. Кайя позировала в джинсах, куртке оверсайз из денима, жакете с золотыми пуговицами, бейсболке и бомбере с фирменным принтом Celine, а на одной их фотографий она предстала в элегантном брючном костюме с галстуком-бабочкой у стола посреди роскошного зала.

Повседневные образы дополнены солнцезащитными очками и сумочками из новой коллекции бренда.

Ранее Celine представил мужскую коллекцию одежды, преподнеся показ в виде мини-фильма Teen Knight Poem, снятого в замке Шамбор. Это обусловлено тем, что в коллекции немало деталей, отсылающих к средневековым временам: наряду с твидовыми жакетами классического кроя по бокам парни-модели представили жилетки с металлическими заклепками. Высокие воротники с оборками сочетаются с железными чокерами и цепями, а кожаные вставки – с объемным денимом с отделкой из овчины.

Напомним, Кайя Гербер стала одной из главных героинь нового выпуска журнала i-D и призналась в интервью, что никогда не хотела быть моделью. А когда она была маленькой, то никогда не задумывалась, что похожа на свою знаменитую мать, супермодель Синди Кроуфорд и может заниматься тем же, чем и она.