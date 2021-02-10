Celine представил новую коллекцию для мужчин в стенах средневекового замка (видео)

Дизайнер Эди Слиман выбрал замок Шамбор для демонстрации коллекции, чтобы подчеркнуть средневековую тематику образов.

Французский модный дом Celine представил новую коллекцию одежды для мужчин в виде фильма на средневековую тематику под названием Teen Knight Poem ("Поэма подростка").

Креативный директор бренда Эди Слиман не пожалел фантазии для того, чтобы показ получился зрелищным и наполненным смыслами. И место для это выбрал как нельзя лучше – замок Шамбор на берегу Луары.

К замку на лошадях скачут рыцари на лошадях, держа в руках флаги с монограммой Celine. Модели в вещах из новой коллекции шествуют вдоль зубчатых стен мимо башен сооружения.

В коллекции проскальзывает «рыцарская» тематика. Наряду с твидовыми жакетами классического кроя по бокам парни-модели представили жилетки с металлическими заклепками. Высокие воротники с оборками сочетаются с железными чокерами и цепями, а кожаные вставки – с объемным денимом с отделкой из овчины.

Коллекция Teen Knight Poem разделяет восхищение Эди Слимана непринужденностью нового поколения моды.

"Это было захватывающее исследование формы и функции, что совершенно типично для обновленного представления Слимана о Celine", – пишет о фильме таблоид Russh.

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Что касается места съемок, замка Шамбор, то он имеет очень давнюю историю. Здание является одним из самых уникальных сооружений эпохи Возрождения. С 1981 года замок входит в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 1519 году король Франциск I велел построить охотничью резиденцию на берегу реки Луары. На его строительство ушло 28 лет, а над его возведением трудились до двух тысяч рабочих. Чтобы укрепить фундамент, потребовалось высушить близлежащие болота и забить дубовые сваи на глубину 12 метров. Франциск I так и не дожил до окончания строительства замка, но все работы были завершены в том же году, когда умер король (1547). Некоторое время Шамбор был заброшен, а позже стал переходить от одного хозяина к другому.

В 1930 году замок был выкуплен под государственную собственность Франции за 11 млн. франков. С тех пор он считается туристическим объектом, а с 1952 года здесь проводят вечернее свето-музыкальное шоу для туристов.

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