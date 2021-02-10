Celine представив нову колекцію для чоловіків у стінах середньовічного замку (відео)

Дизайнер Еді Сліман обрав замок Шамбор для демонстрації колекції, щоб підкреслити середньовічну тематику образів.

Французький модний будинок Celine представив нову колекцію одягу для чоловіків у вигляді фільму на середньовічну тематику під назвою Teen Knight Poem ("Поема підлітка").

Креативний директор бренду Еді Сліман не пошкодував фантазії для того, щоб показ вийшов видовищним і наповненим смислами. І місце для це вибрав як не можна краще — замок Шамбор на березі Луари.

До замку на конях скачуть лицарі, тримаючи в руках прапори з монограмою Celine. Моделі в речах із нової колекції проходять уздовж зубчастих стін повз веж споруди.

У колекції прослизає «лицарська» тематика. Поряд із твідовими жакетами класичного крою з боків хлопці-моделі представили жилетки з металевими заклепками. Високі коміри з оборками поєднуються із залізними чокерами та ланцюгами, а шкіряні вставки — з об'ємним денімом з обробкою з овчини.

Колекція Teen Knight Poem розділяє захоплення Еді Сліман невимушеністю нового покоління моди.

"Це було захопливе дослідження форми та функції, що абсолютно типово для оновленого уявлення Слімана про Celine", — пише про фільм таблоїд Russh.

[ + – ]

Що стосується місця зйомок, замку Шамбор, то він має дуже давню історію. Будівля є однією з найбільш унікальних споруд епохи Відродження. З 1981 року замок входить до складу Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У 1519 році король Франциск I звелів побудувати мисливську резиденцію на березі річки Луари. На його будівництво пішло 28 років, а над його зведенням працювали до двох тисяч робітників. Щоб зміцнити фундамент, треба було висушити прилеглі болота й забити дубові палі на глибину 12 метрів. Франциск I так і не дожив до закінчення будівництва замку, але всі роботи були завершені того ж року, коли помер король (1547). Деякий час Шамбор був покинутий, а пізніше став переходити від одного господаря до іншого.

У 1930 році замок був викуплений під державну власність Франції за 11 млн. франків. З тих пір він вважається туристичним об'єктом, а з 1952 року тут проводять вечірнє світло-музичне шоу для туристів.

[ + – ]

Раніше у вигляді міні-фільму свою колекцію весна-літо 2021 представив модний будинок Dior. 15-хвилинне відео, в якому моделі з'явилися в образах магічних символів із карт Таро, зацікавило глядачів не менше, ніж сама колекція.