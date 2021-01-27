Магия Таро: DIOR превратил моделей в мистические символы (фото, видео)

За основу коллекции была взята колода карт, созданная в XV веке для герцога Миланского.

Французский модный дом Dior представил новую коллекцию от кутюр весна-лето 2021. Учитывая, что в условиях пандемии полноценная демонстрация не была возможна, креативный директор Dior Мария Грация Кьюри в сотрудничестве с итальянским режиссером Маттео Гарроне создали 15-минутный фильм Le Château du Tarot ("Замок Таро"), в котором показали часть роскошных образов.

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На создание этой коллекции дизайнера вдохновили карты Таро. Мария Грация Кюри решила соединить магию карт и роскошь, которая свойственна бренду За основу коллекции была взята колода карт Таро XV века, созданная для герцога Миланского. К тому же сама дизайнер тоже верит в то, что говорят карты, и в мистику.

Кстати, еще в 1946 году основатель бренда Кристиан Диор случайно наступил на звезду из металла. Он прочитал это как знак, что ему нужно создать свой собственный дом моды. Ставший известным во всем мире модельер в жизни был суеверным человеком и практически всегда в принятии решений консультировался со своим ясновидящим.

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Но вернемся к видео. Нем главная героиня попадает в готический замок, блуждая коридорами которого видит карты Таро с человеческими воплощениями, на которых – наряды от Кьюри. Каждая из карт указывает ей дальнейший путь.

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Эта коллекция повторяет цвета колоды карт. В ней используются пыльные оттенки драгоценностей и старого золота, а фасоны и образы взяты из Средневековья. В видео можно лицезреть такие карты как "Луна", "Дьявол", "Колесо фортуны", "Шут", "Повешенный", "Умеренность", "Звезда", "Смерть" и другие. Каждый образ дизайнер продумывала вместе с режиссером, чтобы лучше передать посыл коллекции. Кроме того, принты на нарядах повторяли символику карт Таро. На некоторых из них была ручная роспись, на других – богатая и дорогая вышивка.

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В целом, коллекция получилась роскошной, соединив в себе самые разные техники.

Ранее свою весенне-летнюю коллекцию представил и модный дом Chanel.