Магія Таро: DIOR перетворив моделей на містичні символи (фото, відео)

За основу колекції була взята колода карт, створена в XV столітті для герцога Міланського.

Французький модний будинок Dior представив нову колекцію від кутюр весна-літо 2021. З огляду на те, що в умовах пандемії повноцінна демонстрація була можлива, креативний директор Dior Марія Грація Кюрі в співпраці з італійським режисером Маттео Гарроне створили 15-хвилинний фільм Le Château du Tarot ( "замок Таро"), у якому показали частину розкішних образів.

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На створення цієї колекції дизайнера надихнули карти Таро. Марія Грація Кюрі вирішила поєднати магію карт і розкіш, яка властива бренду. За основу колекції була взята колода карт Таро XV століття, створена для герцога Міланського. До того ж сама дизайнер теж вірить у те, що говорять карти, і в містику.

До речі, ще в 1946 році засновник бренду Крістіан Діор випадково наступив на зірку з металу. Він прочитав це як знак, що йому потрібно створити свій власний будинок моди. Модельєр, що став відомим у всьому світі, у житті був забобонною людиною і практично завжди в прийнятті рішень консультувався зі своїм ясновидцем.

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Але повернімося до відео. На ньому головна героїня потрапляє в готичний замок, блукаючи коридорами якого бачить карти Таро з людськими втіленнями, на яких — образи від Кюрі. Кожна з карт вказує їй подальший шлях.

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Ця колекція повторює кольори колоди карт. У ній використовуються пилові відтінки коштовностей і старого золота, а фасони й образи взяті із Середньовіччя. У відео можна побачити такі карти як "Місяць", "Диявол", "Колесо фортуни", "Шут", "Повішений", "Помірність", "Зірка", "Смерть" та інші. Кожен образ дизайнер продумувала разом з режисером, щоб краще передати меседж колекції. Крім того, принти на нарядах повторювали символіку карт Таро. На деяких з них був ручний розпис, на інших — багата і дорога вишивка.

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У цілому колекція вийшла розкішною, поєднавши в собі найрізноманітніші техніки.

Раніше свою весняно-літню колекцію представив і модний будинок Chanel.