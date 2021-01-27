Модный дом Chanel представил кутюрную коллекцию весна-лето 2021 (фото, видео)

В коллекцию вошли 32 образа, и она заметно отличается от тех, которые создавал Карл Лагерфельд.

Показ кутюрной коллекции сезона весна-лето 2021 от французского модного дома Chanel состоялся в Париже во дворце Гран-Пале.

Подиум был оформлен в стиле летней свадьбы: модели выходили из шатра и дефилировали через цветочные арки. Затем они присаживались на зрительские стулья, чтобы полюбоваться невестой, которая выехала на подиум на белой лошади. Такие декорации – заслуга креативного директора дома Вирджинии Виар, которая блестяще реализовала замысел.

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Коллекция Chanel Spring-Summer 2021 Haute Couture включает в себя 32 образа. На моделях были как традиционные для этого бренда твидовые костюмы и платья, как и широкие брюки с низкой посадкой, мини-платья, открывающие длинные ноги моделей, с длинными пышными накладными юбками, укороченные жакеты.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

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Цветовая гамма коллекции была сдержана, но в ней представлены как нежные оттенки, так и монохром. Каждый образ дополняли двухцветные туфли от Мэри Джейн.

В создании образов Chanel помогали партнеры – ателье Montex, которое изготовило вышитое макраме длинного платья из жемчужно-серого тюля, и House of Lemarié, которые украсили оборки мини-платья из органзы и черного твида.

На особое внимание заслуживает образ невесты. Она словно сошла с фотографий 20-ых годов прошлого столетия. На ней было платье из атласного крепа цвета экрю со шлейфом, расшитым стразами и жемчужными бабочками.

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Фото: Скриншот

Критики уже отметили, что эта коллекция получилась очень свежей и даже воздушной. Она заметно отличается от тяжеловесных пропорций, который так любил Кард Лагерфельд.

Из-за пандемии коронавируса показ прошел в онлайн-формате. На нем присутствовали только очень узкий круг амбассадоров Chanel: Ваннеса Паради с дочерью Лили-Роуз Депп, Пенелопа Круз, Марион Котияр, Шарлота Казираги, Альма Ходоровски. Знаменитости опубликовали в соцсетях черно-белые фото, сделанные фотографом Антоном Корбейном накануне шоу в новом салоне бренда на улице Камбон, 31 в Париже. Он был открыт в январе 2021 года после того, как дизайнер интерьеров Жак Гранж отремонтировал его в стиле Габриэль Шанель.

[ + – ] Ваннеса Паради на показе Chanel Фото: Скриншот

[ + – ] Лили-Роуз Депп Фото: Instagram/lilyrose_depp

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Напомним, в прошлом году дом моды Chanel отменил свой майский показ в Китае из-за вспышки коронавируса. Такое решение было принято ради защиты команды модного дома и его клиентов.