Немодный коронавирус. Chanel отменяет крупный показ коллекции в Китае
2020-02-18 13:50:00
Мероприятие должно было пройти в Пекине в мае
Французский дом моды Chanel заявил, что отменяет свой майский показ в Китае из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
"Учитывая текущую ситуацию и следуя указаниям китайских властей, Chanel решила перенести свой показ парижской коллекции 31 rue Cambon 2019/20 в мае в Пекине на более поздний и подходящий срок", – заявили в компании.
Также в компании подчеркнули, что такое решение было принято ради защиты команды модного дома и его клиентов.
Стоит подчеркнуть, что в Chanel не назвали дату, на которую был перенесен показ.
Китай является важным и прибыльным рынком для крупных модных компаний, таких как Chanel. Компании-производители уже столкнулись с падением продаж из-за коронавируса.
Так, Gucci и другие люксовые лейблы заявили, что ожидают наименьшего количества гостей на своих подиумных показах в этом месяце, поскольку китайские покупатели и влиятельные лица пропустят основные маркетинговые события.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.
- После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
- Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.