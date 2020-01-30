Беспрецедентная вспышка. ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию из-за уханьского коронавируса
2020-01-30 22:14:06
По словам главы ВОЗ, главная опасность состоит в том, что вирус может проникнуть в страны со слабой системой здравоохранения
Всемирная организация здравоохранения на экстренном заседании приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. Об этом сообщает The Guardian.
Директор ВОЗ Тедрос Гебреисус назвал нынешнюю вспышку "беспрендентной", поскольку уже в 18 странах без учета КНР зафиксировано 98 случаев заболевания. При этом в Германии, Японии, Вьетнаме и США уже зарегистрировано 8 случаев передачи вируса от человека к человеку.
Всего в мире подтверждено 7834 случаев заражения новым коронавируса, из которых 7736 - в Китае. Летальные случаи имели место только в КНР.
В организации отметили, что сегодняшнее решение не означает выражение вотума недоверия китайским властями, и добавили, что " ВОЗ продолжает верить в способность Китая контролировать вспышку".
Тедрос Гебреисус высоко оценил чрезвычайные меры, принятые властями КНР, несмотря на их социально-экономическое влияние на жителей страны.
"Мы бы видели гораздо больше случаев за пределами Китая и, возможно, смерти, если бы не эти меры", - отметил он.
При этом он подчеркнул, что главная опасность состоит в том, что вирус может проникнуть в страны со слабой системой здравоохранения.
В то же время ВОЗ пока не видит оснований ограничивать трансграничные перевозки или путешествия и призывает пересмотреть такие меры в странах, которые их уже ввели.
Кроме этого, ВОЗ призывает страны мира:
- поддерживать страны со слабой системой здравоохранения
- ускорить разработку вакцины
- бороться со слухами и дезинформацией
- пересмотреть свои планы по предотвращению распространения болезней
- обмениваться данными и информацией с ВОЗ и другими странами.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.
- Благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды выделит $10 млн Китаю и Африке на борьбу с распространением нового коронавируса 2019-nCoV.
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус уверен в том, что Китай сможет сдержать опасную вспышку коронавируса.
- 30 января сообщалось, что в Китае количество жертв коронавируса увеличилось до 170 человек, выявлен 7771 случай заражения.