Беспрецедентная вспышка. ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию из-за уханьского коронавируса

По словам главы ВОЗ, главная опасность состоит в том, что вирус может проникнуть в страны со слабой системой здравоохранения

Всемирная организация здравоохранения на экстренном заседании приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. Об этом сообщает The Guardian.

Директор ВОЗ Тедрос Гебреисус назвал нынешнюю вспышку "беспрендентной", поскольку уже в 18 странах без учета КНР зафиксировано 98 случаев заболевания. При этом в Германии, Японии, Вьетнаме и США уже зарегистрировано 8 случаев передачи вируса от человека к человеку.

Всего в мире подтверждено 7834 случаев заражения новым коронавируса, из которых 7736 - в Китае. Летальные случаи имели место только в КНР.

В организации отметили, что сегодняшнее решение не означает выражение вотума недоверия китайским властями, и добавили, что " ВОЗ продолжает верить в способность Китая контролировать вспышку".

Тедрос Гебреисус высоко оценил чрезвычайные меры, принятые властями КНР, несмотря на их социально-экономическое влияние на жителей страны.

"Мы бы видели гораздо больше случаев за пределами Китая и, возможно, смерти, если бы не эти меры", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что главная опасность состоит в том, что вирус может проникнуть в страны со слабой системой здравоохранения.

В то же время ВОЗ пока не видит оснований ограничивать трансграничные перевозки или путешествия и призывает пересмотреть такие меры в странах, которые их уже ввели.

Кроме этого, ВОЗ призывает страны мира:

поддерживать страны со слабой системой здравоохранения

ускорить разработку вакцины

бороться со слухами и дезинформацией

пересмотреть свои планы по предотвращению распространения болезней

обмениваться данными и информацией с ВОЗ и другими странами.

Как ранее сообщал Фокус:

23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.

Благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды выделит $10 млн Китаю и Африке на борьбу с распространением нового коронавируса 2019-nCoV.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус уверен в том, что Китай сможет сдержать опасную вспышку коронавируса.