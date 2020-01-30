Беспрецедентная вспышка. ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию из-за уханьского коронавируса

2020-01-30 22:14:06

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По словам главы ВОЗ, главная опасность состоит в том, что вирус может проникнуть в страны со слабой системой здравоохранения

Всемирная организация здравоохранения на экстренном заседании приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. Об этом сообщает The Guardian.

Директор ВОЗ Тедрос Гебреисус назвал нынешнюю вспышку "беспрендентной", поскольку уже в 18 странах без учета КНР зафиксировано 98 случаев заболевания. При этом в Германии, Японии, Вьетнаме и США уже зарегистрировано 8 случаев передачи вируса от человека к человеку.

Всего в мире подтверждено 7834 случаев заражения новым коронавируса, из которых 7736 - в Китае. Летальные случаи имели место только в КНР.

В организации отметили, что сегодняшнее решение не означает выражение вотума недоверия китайским властями, и добавили, что " ВОЗ продолжает верить в способность Китая контролировать вспышку".

Тедрос Гебреисус высоко оценил чрезвычайные меры, принятые властями КНР, несмотря на их социально-экономическое влияние на жителей страны. 

"Мы бы видели гораздо больше случаев за пределами Китая и, возможно, смерти, если бы не эти меры", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что главная опасность состоит в том, что вирус может проникнуть в страны со слабой системой здравоохранения.

В то же время ВОЗ пока не видит оснований ограничивать трансграничные перевозки или путешествия и призывает пересмотреть такие меры в странах, которые их уже ввели.

Кроме этого, ВОЗ призывает страны мира:

  • поддерживать страны со слабой системой здравоохранения
  • ускорить разработку вакцины
  • бороться со слухами и дезинформацией
  • пересмотреть свои планы по предотвращению распространения болезней
  • обмениваться данными и информацией с ВОЗ и другими странами.

Как ранее сообщал Фокус:

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