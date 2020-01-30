Китайский коронавирус: количество жертв возросло до 170, заболевших – почти 8 000

Диагностирован первый случай заражения в Тибете

В Китае количество жертв коронавируса увеличилось до 170 человек, выявлен 7771 случай заражения.

Об этом 30 января сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Отмечается, что был диагностирован первый случай заражения в Тибете. Таким образом коронавирус охватил все регионы Китая, так как в Тибете ранее не было больных.

В частности, за сутки были установлены 1737 новых случаев заражения коронавирусом и 38 летальных исходов, из которых 37 − в центральной китайской провинции Хубэй, где впервые была установлена вспышка заболевания.

При этом в Хубэе зафиксировано 4586 больных, 2261 из них − в административном центре провинции городе Ухане.

Кроме того, на территории Франции подтвержден пятый случай заражения коронавирусом. Речь идет о дочери китайского туриста, которая сейчас находится в реанимации в госпитале Биша.

Как пишет Интерфакс, Минфин и Госкомитет КНР по вопросам здравоохранения объявили, что все медики, непосредственно связанные с коронавирусом, будут ежедневно получать дополнительно по 300 юаней (43,5 долларов).

Остальным медработниками, участвующим в профилактике и предотвращении распространения заболевания, дополнительная финансовая помощь будет составлять 200 юаней (29 долларов) в день.

Как ранее сообщал Фокус:

23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.

28 января посольство Украины в Китае заявило, что из-за вспышки коронавируса настойчиво рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, выехать из этой страны, если есть такая возможность.

29 января Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения призвали граждан Украины временно воздержаться от поездок в Китай и в особенности избегать провинции Хубэй – эпицентра эпидемии коронавируса.