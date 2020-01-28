Украинцев среди инфицированных коронавирусом в Китае не выявили, – МИД Украины
2020-01-28 15:06:42
На консульском учете в Китае по состоянию на 28 января находится 592 гражданина Украины
Украинцев среди инфицированных коронавирусом в Китае пока не выявили.
Об этом сообщили в МИД Украины, передают Українські Новини.
"По информации компетентных органов КНР, пока граждан Украины среди инфицированных указанным вирусом не обнаружено", – сказано в сообщении.
На консульском учете в Китае по состоянию на 28 января находится 592 гражданина Украины.
"На сегодня, на консульском учете Посольства Украины в КНР, а также генеральных консульств Украины в Шанхае и Гуанчжоу находятся 592 гражданина Украины. В то же время, фактическое количество наших соотечественников в Китае может быть значительно больше", – сказано в сообщении.
"Посольством Украины в КНР осуществляется мониторинг эпидемиологической ситуации в стране, прежде всего, в городах, по которым приняты меры карантинного характера... Посольство Украины в КНР поддерживает постоянную связь с украинцами, которые находятся в г. Ухань и других городах страны. Дипучреждением также принимаются меры по установлению контактов с максимальным количеством граждан Украины, находящихся на охваченной эпидемией территории", – сообщили в МИД Украины.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.
- 27 января сообщалось, что за сутки в Китае от коронавируса скончались 24 человека, а общее количество умерших достигло 80. Заболели 2794 человека.
- В Китае за прошедшие сутки (27 января) количество летальных случаев от китайского коронавируса увеличилось до 106 человек. Число заболевших достигло 4 515.
- Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года, которые должны пройти в Пекине, отменил церемонию старта обратного отсчета до начала соревнований из-за эпидемии коронавируса.
- Благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды выделит $10 млн Китаю и Африке на борьбу с распространением нового коронавируса 2019-nCoV.
- Министерство здравоохранения Украины прокомментировало ранее появившуюся информацию "Киевского городского лабораторного центра" Министерства здравоохранения Украины о якобы первом случае заболевания коронавирусом в Украине.
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус уверен в том, что Китай сможет сдержать опасную вспышку коронавируса.