Вспышка коронавируса: МИД призвал украинцев не ехать в Китай

На прошлой неделе МИД рекомендовал избегать поездок только в провинцию Хубэй

Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения призвали граждан Украины временно воздержаться от поездок в Китай и в особенности избегать провинции Хубэй – эпицентра эпидемии коронавируса.

Об этом говорится в обновленных рекомендациях министерств.

"В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения рекомендуют гражданам Украины временно воздержаться от поездок в провинции Хубэй и город Ухань, где самый высокий риск заражения, а также отложить свои путешествия, которые не являются крайне необходимыми, в другие территории Китайской Народной Республики", – говорится в сообщении.

На прошлой неделе МИД рекомендовал избегать поездок только в провинцию Хубэй. Но за прошедшие дни случаи инфицирования новым вирусом зарегистрированы на территории практически всех китайских провинций.

Кроме того, в МИДе говорят, что украинцам, которые продолжают находиться в Китае, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать посещения пораженных вирусом регионов КНР, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее консульство или зарегистрироваться на веб-ресурса friend.mfa.gov.ua.

Тем украинцам, которые уже находятся в Китае, советуют связаться с дипломатами (посольство: +8613701230647, консульство в Гуанчжоу: +8618520437737, консульство в Шанхае: +8613816318830) или зарегистрироваться на сайте friend.mfa.gov.ua.

Как ранее сообщал Фокус:

28 января посольство Украины в Китае заявило, что из-за вспышки коронавируса настойчиво рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, выехать из этой страны, если есть такая возможность.

Ранее в МИД Украины сообщили, что украинцев среди инфицированных коронавирусом в Китае пока не выявили.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" 30 января и 3 февраля выполнит рейсы из китайского города Саньи для эвакуации украинских туристов в связи с коронавирусом.