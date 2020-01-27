SkyUp с 3 февраля приостанавливает чартерные рейсы в Китай из-за коронавируса

JoinUp возвращает своих туристов из китайского острова Хайнань 29 января и 1 февраля

Авиакомпания SkyUp, которая выполняет чартерные рейсы для туроператора JoinUp!, прекращает летную программу в Китай на период с 3 февраля по 28 марта в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает прес-служба туроператора.

JoinUp возвращает своих туристов из китайского острова Хайнань 29 января и 1 февраля.

"С самого начала мы внимательно следим за развитием ситуации с коронавирусом, вспыхнувшим в Китае. Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения на данный момент не расценивает эту вспышку как чрезвычайную ситуацию мирового масштаба, а Министерство здравоохранения Украины и Госавиаслужба не рекомендуют прекращать сообщения между странами, мы приняли решение приостановить полетную программу в Китай на период с 3 февраля по 28 марта. Безопасность наших туристов имеет для нас наивысший приоритет", – сказано в сообщении.

Туристы, которые уже приобрели и оплатили туры на остров Хайнань в ближайшие недели, имеют право на возврат стоимости тура. Также они имеют возможность выбрать альтернативный вариант для путешествия – в частности, Шри-Ланку, Египет и другие направления.

Отметим, это одна из немногих украинских авиакомпаний, которая летает прямым рейсом в Китай.

Вчера самолет авиакомпании прилетел в Борисполь из китайского города Санья. Завтра ожидается прибытие еще одного рейса из Саньи.

Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp.

Как ранее сообщал Фокус:

26 января в "Борисполе" начали измерять температуру пассажиров из Китая. Пассажиров самолета будут встречать специалисты санитарно-карантинного подразделения МОЗ.

По состоянию на 26 января в Украине не было зафиксировано случаев заболевания коронавирусом. По словам главы Минздрава, все выявленные случаи, о которых сообщалось в СМИ, были обычным гриппом.