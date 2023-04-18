В Судане мог сгореть украинский Boeing компании SkyUp: появились спутниковые снимки

Лоукостер переместил зимой 2 самолета Boeing 737-800 в суданский Хартум. В городе не прекращаются уличные бои между повстанцами и регулярными войсками, в аэропорту от части лайнеров остались лишь обгоревшие обломки.

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В аэропорту в столице Судана в Хартуме стоят самолеты, поврежденные в результате боевых действий между Силами оперативной поддержки и армией. Спутниковые снимки показала 17 апреля американская компания Maxar Technologies.

На кадрах видно, что от нескольких авиалайнеров остались обгоревшие обломки.

Одним из сгоревших самолетов может быть Boeing 737-800

Издание Avianews пишет, что одним из сгоревших самолетов может быть Boeing 737-800 украинской авиакомпании SkyUp.

"Другой Boeing 737-800 SkyUp стоит на соседней стоянке. Визуально на нем не видно значительных повреждений. Состояние воздушного судна смогут оценить только техники после детального осмотра. Самолет мог получить повреждения фюзеляжа, которые нарушают герметичность салона и работу систем авиалайнера", — говорится в материале.

Проанализировав спутниковые снимки, специалисты пришли к выводу, что сгорел еще один пассажирский самолет – Airbus A330 авиакомпании Saudia, он готовился вылететь в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии.

Авиакомпания пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть сведения о возгорании самолета, ведь на данный момент нет никакой возможности добраться до него, сообщила пресс-служба перевозчика агентству "РБК-Украина".

Как самолеты авиакомпании SkyUp оказались в Судане?

Украинские авиакомпании не выполняют рейсы из Украины после начала полномасштабной войны с Россией. SkyUp смогла эвакуировать все авиалайнеры из украинских аэропортов и начала сдавать их в лизинг вместе с экипажами другим европейским авиакомпаниям, которым не хватало собственного флота, отмечает Avianews.

В Европе спрос на перевозку зимой упал и SkyUp переместила 2 самолета Boeing 737-800 с регистрациями UR-SQA и UR-SQH в Судан.

Авиалайнеры находились в лизинге у суданской авиакомпании Sun Air и с начала 2023 года летали из Хартума в Каир, Эр-Рияд и Джидду. По контракту в Судане работало 36 украинских сотрудников. В авиакомпании говорили, что все они находятся в относительно безопасном месте.

SkyUp не подтвердила изданию потерю самолета и сказали, что на одном из двух воздушных судов в аэропорту Хартума сработал аварийный радиобуй.

Напомним, что в Судане происходит попытка госпереворота. По состоянию на 16 апреля было известно о почти 60 погибших и 600 раненых.

Повстанцы RSF 15 апреля говорили о переходе под их контроль аэропортов в северном городе Мерове и в Эль-Обейде на западе Судана.