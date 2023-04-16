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Мир

Попытка военного переворота в Судане: число погибших в боях приблизилось к 60 (фото)

Судан, военный переворот Хартум, обстрелы Хартум
Фото: The New York Times | Над столицей Судана были видны клубы дыма после обстрелов

Повстанцы второй день воюют с регулярной армией — около 600 человек получили ранения. Боевые действия в Хартуме идут недалеко от президентского дворца и здания гостелевидения.

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В столице Судана Хартуме 16 апреля второй день раздаются звуки выстрелов и тяжелой артиллерии — военизированные группировки Сил оперативной поддержки (RSF) ведут бои с армией, пытаясь осуществить госпереворот. Об этом сообщил арабский телеканал Al Jazeera.

Врачи говорят, что по меньшей мере 56 мирных жителей были убиты в результате противостояния. Очевидцы рассказали о работе тяжелой артиллерии над Хартумом, соседним городом Омдурман и близлежащим Бахри — над столицей были видны клубы дыма после обстрелов.

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По информации суданского союза врачей, около 595 человек были ранены, включая комбатантов.

"Армия не будет вести переговоры с RSF и другими повстанцами, пока они не будут расформированы. Мы продолжаем наблюдать боевые действия в Хартуме недалеко от президентского дворца", — сообщила корреспондент Al Jazeera Хиба Морган.

Как отметила журналист, непонятно кто сейчас контролирует дворец, за государственное телевидение идут бои. Армия заявляет, что контролирует свой штаб и международный аэропорт Хартума.

Канал Al-Mayadeen со ссылкой на заявление суданской армии сообщил, что истребители ВВС Судана проводят операции по принуждению RSF к прекращению боевых действий. Повстанцы обвинили регулярную армию в нападении на их базу в Хартуме с применением всех видов оружия.

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Армия не будет вести переговоры с RSF и другими повстанцами

"Мы напуганы, мы не спали 24 часа из-за шума , дом трясло. Мы боимся, что у нас закончатся вода и еда, а также лекарства для моего отца-диабетика. Столько ложной информации, все врут. Мы не знаем, когда это закончится", — сказала агентству Reuters девушка по имени Худа, живущая на юге Хартума.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил с министрами иностранных дел Саудовской Аравии и ОАЭ и сказал, что три страны согласились с необходимостью прекращения боевых действий в Судане.

"Призываю генерала Абдель Фаттаха Абдельрахмана аль-Бурхана и генерала Мохамеда Хамдана Дегало принять активные меры для снижения напряженности и обеспечения безопасности всех гражданских. Единственный путь вперед — вернуться к переговорам, поддерживающим демократические устремления суданского народа", — заявил госсекретарь.

Китай также выразил обеспокоенность — министерство иностранных дел в Пекине призвало все стороны конфликта в Судане прекратить огонь, чтобы предотвратить эскалацию ситуации.

Россия, Египет, Саудовская Аравия, а также ООН, Европейский союз и Африканский союз призвали к немедленному прекращению боевых действий.

Причина столкновений в Судане: повстанцы не согласны с военными

Политические фракции Судана ведут переговоры о формировании переходного правительства после военного переворота 2021 года.

Очередная волна напряженности возникла из-за разногласий между военными во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом и RSF во главе с генералом Мохамедом Хамданом Дегало из-за того, как военизированные формирования должны быть интегрированы в вооруженные силы и какой орган должен контролировать этот процесс.

По данным экспертов, численность военных и RSF составляет 100 000 человек.

В субботу RSF обвинили армию в заговоре со сторонниками бывшего президента Судана Омара Хасана аль-Башира, которого свергли в 2019 году в результате госпереворота. Дегало с 2019 года он был заместителем лидера правящего Суверенного совета Судана, возглавляемого генералом армии аль-Бураном.

Боевые действия, вспыхнувшие 15 апреля между армейскими подразделениями, лояльными аль-Бурхану и RSF стали первой волной противостояния с тех пор, как двое военачальников объединили силы для свержения президента Омара Хасана аль-Башира в 2019 году.

Напомним, что повстанцы RSF 15 апреля заявили о переходе под их контроль аэропортов в северном городе Мерове и в Эль-Обейде на западе страны.

В аэропорту Хартума горел самолет Boeing 737 украинского лоукостера SkyUp. В Судане на 15 апреля находилось 36 сотрудников компании.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко 15 апреля опроверг данные о захвате украинских граждан в заложники.