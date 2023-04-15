В Судане, где происходит попытка переворота, загорелся самолет украинской авиакомпании SkyUp (видео)

Самолет оказался в аэропорту столицы страны, который антиправительственные силы сделали одной из своих опорных точек.

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В аэропорту столицы Судана, где происходит попытка военного переворота, и столкновения между Силами быстрого реагирования и армией, загорелся Boeing 737 украинского лоукостера SkyUp. Инцидент подтвердила стюардесса SkyUp Алина Посохова у себя в Instagram.

"Судан. Попытка переворота. Обстрелы в аэропорту. Наши экипажи и борта. Взрывы", — написала девушка.

Фото: Скриншот

Однако позже стюардесса удалила пост, опубликовав другое сообщение.

Фото: Скриншот

В ответ на информацию стюардессы, компания-перевозчик SkyUp опубликовала комментарий.

"Сейчас известно о срабатывании аварийного радиобуя на одном из двух наших самолетов в аэропорту города Хартум. Сейчас невозможно установить состояние самолета и возможные повреждения. В Судане сейчас находятся 36 наших сотрудников. Они находятся в относительно безопасном месте, с ними есть связь", — рассказали в компании.

Отмечается, что вместе с посольством в Египте, почетным консульством в Судане и МИД Украины перевозчик работает над скорейшей эвакуацией членов экипажей.

Известно, что авиасообщение в районе Хартума приостановлено, все самолеты в аэропорту оказались заблокированы. МИД Украины призывает граждан воздержаться от путешествий в Судан, а тем, кто успел въехать в страну раньше, держаться подальше от аэропортов, военных баз и правительственного квартала.

Напомним, в Судане попытка военного переворота. Силы быстрого реагирования Судана (RSF) заявили, что в ходе боевых столкновений с армией взяли под контроль аэропорты и другие ключевые объекты. Армия опровергает заявление военного формирования.