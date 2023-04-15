У Судані, де відбувається спроба перевороту, спалахнув літак української авіакомпанії SkyUp (відео)

Літак опинився в аеропорту столиці країни, який антиурядові сили зробили однією зі своїх опорних точок.

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В аеропорту столиці Судану, де відбувається спроба військового перевороту, та зіткнення між Силами швидкого реагування та армією, спалахнув Boeing 737 українського лоукостера SkyUp. Інцидент підтвердила стюардеса SkyUp Аліна Посохова у себе в Instagram.

"Судан. Спроба перевороту. Обстріли в аеропорту. Наші екіпажі та борти. Вибухи", — написала дівчина.

Фото: Скріншот

Проте пізніше стюардеса видалила пост, опублікувавши інше повідомлення.

Фото: Скріншот

У відповідь на інформацію стюардеси компанія-перевізник SkyUp опублікувала коментар.

"Зараз відомо про спрацювання аварійного радіобую на одному з двох наших літаків в аеропорті міста Хартум. Наразі неможливо встановити стан літака та можливі пошкодження. У Судані зараз перебувають 36 наших співробітників. Вони знаходяться у відносно безпечному місці, з ними є зв'язок", — розповіли в компанії.

Зазначається, що разом із посольством у Єгипті, почесним консульством у Судані та МЗС України перевізник працює над якнайшвидшою евакуацією членів екіпажів.

Відомо, що авіасполучення в районі Хартума призупинено, всі літаки в аеропорту заблоковані. МЗС України закликає громадян утриматися від подорожей до Судану, а тим, хто встиг в'їхати до країни раніше, триматися подалі від аеропортів, військових баз та урядового кварталу.

Нагадаємо, у Судані спроба військового перевороту. Сили швидкого реагування Судану (RSF) заявили, що під час бойових сутичок з армією взяли під контроль аеропорти та інші ключові об'єкти. Армія заперечує заяву військового формування.