У Судані відбувається спроба воєнного перевороту: що відомо

Сили швидкого реагування Судану (RSF) заявили, що під час бойових сутичок з армією взяли під контроль аеропорти та інші ключові об'єкти. Армія заперечує заяву військового формування.

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Основне воєнізоване угрупування Судану заявило, що захопило президентський палац, резиденцію командувача армії та міжнародний аеропорт Хартума в столиці держави у спробі державного перевороту. Військовослужбовці країни заявили, що чинять опір. Про це пише Reuters.

Сили швидкого реагування (RSF), які звинуватили армію в тому, що вони першими напали на них, також заявили, що захопили аеропорти в північному місті Мерові та Ель-Обейді на заході країни.

Велика конфронтація між військовим формуванням та армією може ввести Судан у широкомасштабний конфлікт, оскільки він бореться з економічною кризою та міжплемінним насильством, а також може підірвати зусилля щодо просування до виборів.

"Обидві сторони намагаються контролювати аеропорти, тому що вони стануть основними маршрутами постачання для тих, хто зможе їх контролювати", — пишуть західні ЗМІ.

Як повідомляється, зіткнення відбулися після зростання напруженості між армією і RSF щодо інтеграції RSF до збройних сил і того, хто має контролювати цей процес. Розбіжності затримали підписання угоди з політичними партіями, що підтримуються на міжнародному рівні, про перехід до демократії.

У суботу RSF звинуватили армію у здійсненні змови прихильниками колишнього президента Омара Хасана аль-Башира, якого було повалено у 2019 році, у спробі державного перевороту.

RSF очолює колишній лідер ополчення генерал Мохамед Хамдан Дагало, більш відомий як Хемедті. З 2019 року він був заступником лідера правлячої Суверенної ради Судану, очолюваного генералом армії Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

Армія заявила, що ВПС Судану проводять операції проти RSF. На кадрах видно військовий літак у небі над Хартумом та дим, що піднімається над кількома районами столиці.

Стрільба була чутна в кількох частинах Хартума, і очевидці повідомляють про стрільбу в сусідніх містах.

Журналіст видання повідомив, що бачив бронетехніку, розгорнуту на вулицях столиці, а також чув вогонь із важкої зброї біля штабів армії та RSF.

За словами лікарів, загинули щонайменше троє мирних жителів.

Посол США в Судані Джон Годфрі сказав, що він "прокинувся від дуже тривожних звуків стрільби та бою. Наразі я ховаюся на місці з командою посольства, як це роблять суданці в Хартумі та інших місцях". Він закликав найвище військове керівництво припинити бойові дії.

Національний авіаперевізник Саудівської Аравії заявив, що призупинив усі рейси до Судану "до подальшого повідомлення" після того, як один з його літаків потрапив в аварію в аеропорту Хартума перед зльотом.

Авіакомпанія не уточнила, чи був інцидент результатом протистояння між суданською армією та її воєнізованим суперником.

Аl jazeera, посилаючись на командувача суданської армії генерала Абдель Фаттах аль-Бурхана, повідомляє, що армія контролює президентський палац, військовий штаб та аеропорт.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року в Судані стався військовий переворот. Тоді військові заарештували низку управлінців, під час протестів було вбито 7 людей. Військовий переворот було зроблено для того, щоб "завершити перехід до демократії".