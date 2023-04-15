В Судане происходит попытка военного переворота: что известно

Силы быстрого реагирования Судана (RSF) заявили, что в ходе боевых столкновений с армией взяли под контроль аэропорты и другие ключевые объекты. Армия опровергает заявление военного формирования.

Related video

Основная военизированная группировка Судана заявила, что захватила президентский дворец, резиденцию командующего армией и международный аэропорт Хартума в столице государства в попытке государственного переворота. Военнослужащие страны заявили, что оказывают сопротивление. Об этом пишет Reuters.

Силы быстрого реагирования (RSF), которые обвинили армию в том, что они первыми напали на них, также заявили, что захватили аэропорты в северном городе Мерове и в Эль-Обейде на западе страны.

Крупная конфронтация между военным формированием и армией может ввергнуть Судан в широкомасштабный конфликт, поскольку он борется с экономическим кризисом и межплеменным насилием, а также может подорвать усилия по продвижению к выборам.

"Обе стороны пытаются контролировать аэропорты, потому что они станут основными маршрутами снабжения для тех, кому удастся их контролировать", — пишут западные СМИ.

Как сообщается, столкновения последовали за ростом напряженности между армией и RSF по поводу интеграции RSF в вооруженные силы и того, кто должен контролировать этот процесс. Разногласия задержали подписание поддерживаемого на международном уровне соглашения с политическими партиями о переходе к демократии.

В субботу RSF обвинили армию в осуществлении заговора сторонниками бывшего президента Омара Хасана аль-Башира, который был свергнут в 2019 году, и попытке государственного переворота.

RSF возглавляет бывший лидер ополчения генерал Мохамед Хамдан Дагало, более известный как Хемедти. С 2019 года он был заместителем лидера правящего Суверенного совета Судана, возглавляемого генералом армии Абдель Фаттахом аль-Бураном.

Армия заявила, что ВВС Судана проводят операции против RSF. На кадрах виден военный самолет в небе над Хартумом и дым, поднимающийся над несколькими районами столицы.

Стрельба была слышна в нескольких частях Хартума, и очевидцы сообщают о стрельбе в соседних городах.

Журналист издания сообщил, что видел бронетехнику, развернутую на улицах столицы, а также слышал огонь из тяжелого оружия возле штабов армии и RSF.

По словам врачей, погибли по меньшей мере трое мирных жителей.

Посол США в Судане Джон Годфри сказал, что он "проснулся от очень тревожных звуков стрельбы и боя. В настоящее время я укрываюсь на месте с командой посольства, как это делают суданцы в Хартуме и других местах". Он призвал высшее военное руководство прекратить боевые действия.

Национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии заявил, что приостановил все рейсы в/из Судана "до дальнейшего уведомления" после того, как один из его самолетов попал в аварию в аэропорту Хартума перед взлетом.

Авиакомпания не уточнила, был ли инцидент результатом противостояния между суданской армией и ее военизированным соперником.

Аljazeera, ссылаясь на командующего суданской армией генерала Абдель Фаттах аль-Бурхана, сообщает, что армия контролирует президентский дворец, военный штаб и аэропорт.

Напомним, в октябре 2021 году в Судане произошел военный переворот. Тогда военные арестовали ряд управленцев, в ходе протестов было убито 7 человек. Военный переворот был сделан для того, чтобы "завершить переход к демократии".