7 убитых и более 100 раненых: первые итоги военного переворота в Судане (видео)

Военные распустили парламент, ограничивают передвижение гражданских в стране, а причина переворота — завершение перехода к демократии.

За минувшие сутки в Судане произошел военный переворот. Военные арестовали ряд управленцев, а также объявили чрезвычайное положение. В ходе протестов было убито 7 человек. Об этом сообщает The Independent.

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Как сообщили в Минздраве Судана, за сутки 140 человек получили ранения, а семеро были застрелены. Жители столичного Хартума и других крупных городов Судана выходили на протест. В стране наблюдаются проблемы с доступом в интернет, также есть проблемы с доступом к телефонной связи.

Армия и военизированные формирования ограничивают передвижение гражданских лиц, используя слезоточивый газ и оружие. Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, возглавлявший суверенный совет, заявил о его роспуске. Военный переворот был сделан для того, чтобы "завершить переход к демократии".

[ + – ] Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан Фото: AP Photo

По информации издания, в Судане задержаны около 300 людей. Люди протестуют, в том числе и против задержаний людей.

"Мы обеспокоены тем, что произойдет еще одна бойня ", — сказал доктор Самиа аль-Нагар, активист гражданского общества в Хартуме.

Военный переворот в Судане: причины действий военных

По словам бывшего суданского дипломата, решение военных основано на том, что правительство "затянуло" с новыми выборами. Армия вмешалась, чтобы остановить вражду между партиями и остановить хаос в стране.

"Правительство затягивало выборы и продлевало переходный период. Ожидаю, что в скором времени выборы будут объявлен", — сказал журналистам неназванный дипломат.

Судан борется с переходом к демократии с тех пор, как давний автократ аль-Башир был свергнут после массовых протестов в 2019 году. Переход должен был завершиться к 2023 году.

Напомним, в Судане военные распустили правительство. Свою озабоченность в ситуации выразили в США, ЕС, Лиге арабских наций и других организациях и странах, призывая к мирному решению.