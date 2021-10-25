В Судане военные распустили правительство. На улицах продолжают стрелять, введен режим ЧП

Несогласные с действиями военных вышли на улицы столицы страны Хартума, где зажгли покрышки и перекрыли ряд мостов.

Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске совета и правительства страны после военного переворота. Об этом сообщил местный портал Palsawa.

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Суверенный совет Судана – это главный орган власти, который был создан 20 августа 2019 года. В его состав входят пять военных и один гражданский.

Аль-Бурхан пообещал, что военные обеспечат демократическую передачу власти новоизбранному правительству. В стране пройдут всеобщие выборы в июле 2023 года, добавил он.

По его словам, некоторые пункты конституции отменят. Такие меры приняли потому, что политические силы "подстрекают Судан к хаосу".

"Мы гарантируем приверженность вооруженных сил завершению перехода к демократии, пока мы не передадим их гражданскому избранному правительству. То, что сейчас переживает Судан, представляет собой реальную угрозу мечтам молодежи и надеждам нации", – процитировало чиновника Reuters.

В то же время в "Немецкой волне" уточнили, что до выборов страной будет управлять независимое правительство.

Ассоциация суданских профсоюзов призвала народ бастовать и возводить на улицах баррикады. В Хартуме призыв поддержали десятки тысяч людей. Они отправились к штаб-квартире вооруженных сил. Военные стреляли по ним боевыми патронами. Телеканал Al Hadath со ссылкой на комитет суданских врачей сообщил, что перед штабом армии в перестрелке ранили 12 демонстрантов.

Некоторые участники протеста вышли на улицы Хартума, зажгли покрышки, перекрыли мосты "Омдурман" и "Маншия", а также ряд дорог.

Источник Al Arabiya подтвердил информацию о задержании премьер-министра страны Абдаллы Хамдока. Его доставили в неизвестное место. Военные пытались оказать на него давление, чтобы узаконить последствия переворота, но он им не подчинился.

Директор офиса Хамдока Адам Херика сказал Reuters, что мятежники после встреч со специальным посланником США Джеффри Фелтманом предприняли "позитивные движения" в сторону соглашения с Хамдоком.

Фокус уже писал, что американские чиновники глубоко обеспокоены происходящим в Судане.

Кроме суданского премьера, военные задержали министра промышленности Ибрагима аль-Шейха, министра информации Хамзу Балула, члена суверенного совета Мохаммеда аль-Фики Сулимана и советника премьера по СМИ Фейсала Мохаммеда Салеха.