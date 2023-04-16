Спроба військового перевороту в Судані: кількість загиблих у боях наблизилась до 60 (фото)

Повстанці другий день воюють із регулярною армією — близько 600 людей отримали поранення. Бойові дії в Хартумі йдуть неподалік президентського палацу та будівлі держтелебачення.

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У столиці Судану Хартумі 16 квітня другий день лунають звуки пострілів та важкої артилерії – воєнізовані угруповання Сил оперативної підтримки (RSF) ведуть бої з армією, намагаючись здійснити держпереворот. Про це повідомив арабський телеканал Al Jazeera.

Лікарі кажуть про щонайменше 56 вбитих мирних жителів внаслідок протистояння. Очевидці розповіли про роботу важкої артилерії над Хартумом, сусіднім містом Омдурман та прилеглим Бахрі — над столицею було видно клуби диму після обстрілів.

За інформацією суданського союзу лікарів, близько 595 людей було поранено, включаючи комбатантів.

"Армія не вестиме переговори з RSF та іншими повстанцями, доки вони не будуть розформовані. Ми продовжуємо спостерігати бойові дії в Хартумі неподалік президентського палацу", — повідомила кореспондент Al Jazeera Хіба Морган.

Як зазначила журналіст, незрозуміло, хто зараз контролює палац, за державне телебачення йдуть бої. Армія заявляє, що контролює свій штаб та міжнародний аеропорт Хартума.

Канал Al-Mayadeen з посиланням на заяву суданської армії повідомив, що винищувачі ВПС Судану проводять операції з примусу RSF до припинення бойових дій. Повстанці звинуватили регулярну армію у нападі на їхню базу в Хартумі із застосуванням усіх видів зброї.

Армія не вестиме переговори з RSF та іншими повстанцями

"Ми налякані, ми не спали 24 години через шум, будинок трясло. Ми боїмося, що у нас закінчаться вода і їжа, а також ліки для мого батька-діабетика. Стільки неправдивої інформації, всі брешуть", — сказала агентству Reuters дівчина на ім'я Худа, яка живе на півдні Хартума.

Збройний конфлікт у Судані: реакція інших країн

Держсекретар США Ентоні Блінкен говорив із міністрами закордонних справ Саудівської Аравії та ОАЕ і сказав, що три країни погодилися з необхідністю припинення бойових дій у Судані.

"Закликаю генерала Абдель Фаттаха Абдельрахмана аль-Бурхана та генерала Мохамеда Хамдана Дегало вжити активних заходів для зниження напруженості та забезпечення безпеки всіх цивільних. Єдиний шлях вперед — повернутися до переговорів, які підтримують демократичні устремління суданського народу", — заявив держсекретар.

Китай також висловив стурбованість — міністерство закордонних справ у Пекіні закликало всі сторони конфлікту в Судані припинити вогонь, щоб запобігти ескалації ситуації.

Росія, Єгипет, Саудівська Аравія, а також ООН, Європейський Союз та Африканський Союз закликали до негайного припинення бойових дій.

Причина зіткнень у Судані: повстанці не погоджуються з військовими

Політичні фракції Судану ведуть переговори щодо формування перехідного уряду після військового перевороту 2021 року.

Чергова хвиля напруженості виникла через розбіжності між військовими на чолі з генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом і RSF на чолі з генералом Мохамедом Хамданом Дегало через те, як воєнізовані формування мають бути інтегровані до збройних сил і який орган має контролювати цей процес.

За даними експертів, чисельність військових та RSF становить 100 000 осіб.

У суботу RSF звинуватили армію у змові з прихильниками колишнього президента Судану Омара Хасана аль-Башира, якого повалили у 2019 році внаслідок держперевороту. Дегало з 2019 року був заступником лідера правлячої Суверенної ради Судану, очолюваного генералом армії аль-Бураном.

Бойові дії, що спалахнули 15 квітня між армійськими підрозділами, лояльними аль-Бурхану та RSF стали першою хвилею протистояння з того часу, як двоє воєначальників об'єднали сили для повалення президента Омара Хасана аль-Башира у 2019 році.

Нагадаємо, що повстанці RSF 15 квітня заявили про перехід під їхній контроль аеропортів у північному місті Мерові та в Ель-Обейді на заході країни.

В аеропорту Хартума горів літак Boeing 737 українського лоукостера SkyUp. У Судані на 15 квітня було 36 співробітників компанії.

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко 15 квітня спростував дані щодо захоплення українських громадян у заручники.