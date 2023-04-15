У МЗС України спростували відомості про захоплення українських заручників у Судані

Інформацію про те, що в Судані взяли в заручники громадян України поширила українська стюардеса, яка пізніше видалила повідомлення, попросивши не перекручувати її слова.

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Інформація про те, що в Судані невідомі особи взяли в заручники українських громадян, не відповідає дійсності. Про це 15 квітня розповів у коментарі LIGA.net речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Журналісти видання пишуть, що на сторінці в Instagram стюардеси Аліни Посохової з'явилося повідомлення з текстом: "Судан. Спроба перевороту. Обстріли в аеропорту. Заручники. Наші екіпажі та борти. Молимося". Після чого деякі ЗМІ підхопили цю інформацію.

Однак пізніше цей сторіс був вилучений, а замість нього було опубліковано коментар авіакомпанії SkyUp щодо ситуації в аеропорту. У ньому йшлося, що встановити стан літака, який знаходиться в суданському аеропорту в Хартумі, поки що неможливо, проте всі 36 співробітників перебувають у відносно безпечному місці, й з ними є зв'язок.

Також Посохова виклала сторіс, де попросила не перекручувати її слова.

Фото: Скріншот

У свою чергу речник МЗС наголосив, що інформації про українських заручників не підтвердилася.

"Під час загострення ситуації в міжнародному аеропорту Хартума перебували члени українського авіаційного екіпажу. Цю групу людей вдалося вивезти. Зараз вони перебувають у безпечному місці", — заявив Ніколенко, додавши при цьому, що українські дипломати в Єгипті тримають питання безпеки наших громадян у Судані на особливому контролі.

Нагадаємо, за даними агентства Reuters 15 квітня в Судані відбулася спроба військового перевороту. Так звані Сили швидкого реагування заявили, що під час бойових зіткнень з армією вони взяли під контроль президентський палац, міжнародний аеропорт та інші ключові об'єкти країни.