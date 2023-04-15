В МИД Украины опровергли сведения о захвате украинских заложников в Судане

Информацию о том, что в Судане взяли в заложники граждан Украины распространила украинская стюардесса, которая позже удалила сообщение, попросив не перекручивать ее слова.

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Информация о том, что в Судане неизвестные лица взяли в заложники украинских граждан не соответствует действительности. Об этом 15 апреля рассказал в комментарии LIGA.net спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Журналисты издания пишут, что на странице в Instagram стюардессы Алины Посоховой появилось сообщение с текстом: "Судан. Попытка переворота. Обстрелы в аэропорту. Заложники. Наши экипажи и борта. Молимся". После чего некоторые СМИ подхватили эту информацию.

Однако позже этот сторис был удален, а вместо него был опубликован комментарий авиакомпании SkyUp по поводу ситуации в аэропорту. В нем говорилось, что установить состояние самолета, который находится в суданском аэропорту в Хартуме пока невозможно, однако все 36 сотрудника находятся в относительно безопасном месте и с ними есть связь.

Также Посохова выложил сторис, где попросила не перекручивать ее слова.

Фото: Скриншот

В свою очередь спикер МИД подчеркнул, что информации об украинских заложниках не подтвердилась.

"Во время обострения ситуации в международном аэропорту Хартума находились члены украинского авиационного экипажа. Эту группу людей удалось вывезти. Сейчас они находятся в безопасном месте", — заявил Николенко, добавив при этом, что украинские дипломаты в Египте держат вопросы безопасности наших граждан в Судане на особом контроле.

Напомним, по данным агентства Reuters 15 апреля в Судане произошла попытка военного переворота. Так называемые Силы быстрого реагирования заявили, что в ходе боевых столкновений с армией они взяли под контроль президентский дворец, международный аэропорт и другие ключевые объекты страны.