У Судані міг згоріти український Boeing компанії SkyUp: з'явилися супутникові знімки

Лоукостер взимку перемістив 2 літаки Boeing 737-800 у суданський Хартум. У місті не припиняються вуличні бої між повстанцями й регулярними військами, в аеропорту від частини лайнерів залишилися згорілі уламки.

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В аеропорту в столиці Судану в Хартумі стоять літаки, пошкоджені внаслідок бойових дій між Силами оперативної підтримки та армією. Супутникові фотографії показала 17 квітня американська компанія Maxar Technologies.

На кадрах видно, що від кількох авіалайнерів залишилися згорілі уламки.

Одним із згорілих літаків може бути Boeing 737-800

Видання Avianews пише, що одним із згорілих літаків може бути Boeing 737-800 української авіакомпанії SkyUp.

"Інший Boeing 737-800 SkyUp стоїть на сусідній стоянці. Візуально на ньому не видно значних пошкоджень. Стан повітряного судна зможуть оцінити лише техніки після детального огляду. Літак міг отримати пошкодження фюзеляжу, які порушують герметичність салону та роботу систем авіалайнера", — йдеться у повідомленні.

Проаналізувавши супутникові знімки, фахівці прийшли до висновку, що згорів ще один пасажирський літак — Airbus A330 авіакомпанії Saudia, який готувався вилетіти до Ер-Ріяду, столиці Саудівської Аравії.

Авіакомпанія поки не може ні підтвердити, ні спростувати відомості про спалах літака. На цей момент немає жодної можливості дістатися до нього, повідомила пресслужба перевізника агентству "РБК-Україна".

Як літаки авіакомпанії SkyUp опинились у Судані?

Українські авіакомпанії не виконують рейси з України після початку повномасштабної війни із Росією. SkyUp змогла евакуювати всі авіалайнери з українських аеропортів і почала здавати їх у лізинг разом з екіпажами іншим європейським авіакомпаніям, яким не вистачало власного флоту, зазначає Avianews.

У Європі попит на перевезення взимку впав і SkyUp перемістила 2 літаки Boeing 737-800 з реєстраціями UR-SQA та UR-SQH до Судану.

Авіалайнери перебували в лізингу у суданської авіакомпанії Sun Air і з початку 2023 року літали з Хартума до Каїра, Ер-Ріяду та Джидди. За контрактом у Судані працювало 36 українських працівників. В авіакомпанії говорили, що всі вони знаходяться у відносно безпечному місці.

SkyUp не підтвердила виданню втрату літака та сказали, що на одному з двох повітряних суден в аеропорту Хартума спрацював аварійний радіобуй.

Нагадаємо, що у Судані відбувається спроба держперевороту. Станом на 16 квітня було відомо про майже 60 загиблих та 600 поранених.

Повстанці RSF 15 квітня говорили про перехід під їхній контроль аеропортів у північному місті Мерові та в Ель-Обейді на заході Судану.