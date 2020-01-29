МАУ эвакуирует украинцев из Китая из-за коронавируса

2020-01-29 10:58:36

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30 января и 3 февраля самолеты МАУ прилетят из китайского города Саньи

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" 30 января и 3 февраля выполнит рейсы из китайского города Саньи для эвакуации украинских туристов в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Ранее туроператор JoinUp также объявил о возвращении своих туристов с острова Хайнань рейсами 29 января и 1 февраля.

Как ранее сообщал Фокус:

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