Коронавирус в Китае: посольство настойчиво рекомендует украинцам покинуть страну

Посольство постоянно мониторит развитие эпидемиологической ситуации

Посольство Украины в Китае из-за вспышки коронавируса настойчиво рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, выехать из этой страны, если есть такая возможность.

Об этом сообщается на странице дипучреждения в Facebook.

Отмечается, что посольство постоянно мониторит развитие эпидемиологической ситуации в Китае и поддерживает контакты с соответствующими органами КНР.

"Прорабатываются все возможные варианты оказания помощи согражданам, которые находятся в городах провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения. Среди прочего изучается и возможность их эвакуации, на случай, что такое решение будет принято руководством нашего государства", – говорится в сообщении.

В посольстве советуют следить за оперативной информацией, а также в случае чрезвычайной ситуации звонить на "горячую линию" посольства: +86 137 01230647, адрес эл.почты: emb_cn@mfa.gov.ua.

Как ранее сообщал Фокус:

23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.

В Китае за прошедшие сутки (27 января) количество летальных случаев от китайского коронавируса увеличилось до 106 человек. Число заболевших достигло 4 515.

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года, которые должны пройти в Пекине, отменил церемонию старта обратного отсчета до начала соревнований из-за эпидемии коронавируса.