ВОЗ отправила передовую группу международных экспертов в Китай

Эксперты помогут в расследовании причин вспышки вируса

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Al Jazeera.

Эксперты помогут в расследовании причин вспышки вируса, который уже унес жизни 908 человек в Китае.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебреисуса, во время предыдущей поездки в Пекин ему удалось добиться разрешения на отправку международной миссии. Такое решение было принято на встрече главы ВОЗ, президента КНР Си Цзиньпином и китайскими министрами.

Но потребовалось почти две недели, что согласовать с китайской стороной состав миссии, который пока не разглашается. Известно только то, что ее возглавит ветеран ВОЗ – помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлвард. Он является специалистом по эпидемиологии и чрезвычайным ситуациям.

"Я только что был в аэропорту, провожая членов передовой группы международной миссии экспертов под руководством ВОЗ в Китай, возглавляемой доктором Брюсом Эйлвардом, ветераном прошлых чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения", – заявил Тедрос.

Старший научный сотрудник Центра Медицинских Исследований имени Джонса Хопкинса Амеш Адалья заявил, что команда сможет исследовать не только то, как распространяется вирус, но и серьезность вспышки.

"Существует множество вопросов и загадок, которые остались без ответа о том, как разворачивается вспышка, и о действиях, предпринимаемых китайским правительством", – подчеркнул Адалья.

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