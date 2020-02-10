ВОЗ отправила передовую группу международных экспертов в Китай
2020-02-10 11:38:00
Эксперты помогут в расследовании причин вспышки вируса
В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Al Jazeera.
Эксперты помогут в расследовании причин вспышки вируса, который уже унес жизни 908 человек в Китае.
По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебреисуса, во время предыдущей поездки в Пекин ему удалось добиться разрешения на отправку международной миссии. Такое решение было принято на встрече главы ВОЗ, президента КНР Си Цзиньпином и китайскими министрами.
Но потребовалось почти две недели, что согласовать с китайской стороной состав миссии, который пока не разглашается. Известно только то, что ее возглавит ветеран ВОЗ – помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлвард. Он является специалистом по эпидемиологии и чрезвычайным ситуациям.
"Я только что был в аэропорту, провожая членов передовой группы международной миссии экспертов под руководством ВОЗ в Китай, возглавляемой доктором Брюсом Эйлвардом, ветераном прошлых чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения", – заявил Тедрос.
Старший научный сотрудник Центра Медицинских Исследований имени Джонса Хопкинса Амеш Адалья заявил, что команда сможет исследовать не только то, как распространяется вирус, но и серьезность вспышки.
"Существует множество вопросов и загадок, которые остались без ответа о том, как разворачивается вспышка, и о действиях, предпринимаемых китайским правительством", – подчеркнул Адалья.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
- В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess, который был закрыт на карантин.