ВОЗ: Вспышка коронавируса в Китае – это еще не пандемия
2020-02-04 15:19:00
В организации подчеркнули важность борьбы с необоснованными слухами о вирусе
Всемирная организация здравоохранения заявила, что смертельно опасная вспышка коронавируса, которая распространилась из Китая, еще не является пандемией. Об этом сообщает ВВС.
По словам директора департамента пандемических и эндемических заболеваний ВОЗ Сильви Бриан, текущую вспышку коронавируса нельзя называть пандемией. Бриан также подчеркнула важность борьбы с необоснованными слухами о вирусе.
Так, по данным ВОЗ, пандемия – это всемирное распространение новой болезни.
В организации отметили, что в настоящее время возросло число погибших до 425, также было подтверждено 20 тыс. случаев заражения в 26 странах мира. Чиновники из ВОЗ говорят, что 423 человека погибли в Китае и один в Гонконге. Еще одна смерть была зафиксирована на Филиппинах.
При этом, высшее руководство Китая во вторник, 4 февраля, признало "недостатки и упущения" в своей реакции на вспышку, которая началась в Ухани, провинции Хубэй.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 4 февраля в Китае от вызванной новым коронавирусом пневмонии умерли 426 человек. За сутки число жертв выросло на 65.
- У госпитализированных в Киеве не нашли китайский коронавирус
- В США не будут пускать иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Китай.
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.