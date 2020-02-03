У госпитализированных в Киеве не нашли китайский коронавирус
2020-02-03 21:53:53
Кроме того, у трех человек, которые вернулись из Китая, короновирус тоже не нашли, им поставлен диагноз "аденовирусная инфекция"
У двух пациентов Александровской больницы, которых госпитализировали с подозрением на новый коронавирус, не выявили признаков болезни.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"По результатам медицинского осмотра и консультаций 2 пациентов, находящихся в Александровской больнице Киева, не было установлено подозрения на инфекцию, вызванной 2019-nCoV. Лабораторные исследования продолжаются для установления этиологии", – сказано в сообщении.
Кроме того, у трех человек, которые вернулись из Китая, короновирус тоже не нашли, им поставлен диагноз "аденовирусная инфекция".
Напомним, 1 февраля, из аэропорта "Борисполь" были госпитализированы двое пассажиров, которые прибыли из Китая, где бушует коронавирус, а премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
Эвакуация граждан Украины из Китая планируется до конца текущей недели, заявил гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- 31 января случаи заболевания вирусом впервые были подтверждены в Италии, Британии и России.
- После этого, Китай попросил у ЕС "срочной помощи". Просьба была адресована всем странам, входящим в состав ЕС.