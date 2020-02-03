У госпитализированных в Киеве не нашли китайский коронавирус

Кроме того, у трех человек, которые вернулись из Китая, короновирус тоже не нашли, им поставлен диагноз "аденовирусная инфекция"

У двух пациентов Александровской больницы, которых госпитализировали с подозрением на новый коронавирус, не выявили признаков болезни.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"По результатам медицинского осмотра и консультаций 2 пациентов, находящихся в Александровской больнице Киева, не было установлено подозрения на инфекцию, вызванной 2019-nCoV. Лабораторные исследования продолжаются для установления этиологии", – сказано в сообщении.

Кроме того, у трех человек, которые вернулись из Китая, короновирус тоже не нашли, им поставлен диагноз "аденовирусная инфекция".

Напомним, 1 февраля, из аэропорта "Борисполь" были госпитализированы двое пассажиров, которые прибыли из Китая, где бушует коронавирус, а премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.

Эвакуация граждан Украины из Китая планируется до конца текущей недели, заявил гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский

Как ранее сообщал Фокус: