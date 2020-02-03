Подозрение на коронавирус: в Украине госпитализировали двух пассажиров, прибывших из Китая
2020-02-03 15:18:00
По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ
В субботу, 1 февраля, из аэропорта "Борисполь" были госпитализированы двое пассажиров, которые прибыли из Китая, где бушует коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Согласно сообщению, люди были госпитализированы с подозрением на коронавирус 2019-nCoV, медики установили предварительный диагноз – ОРВИ.
"По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ. Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве", – говорится в сообщении.
В это же время, в правительстве утвердили План предотвращения попадания и распространения на территории Украины нового коронавируса из Китая.
"Разрабатываем также планы на региональном уровне для отдельных областей. Больницы должны подготовиться к возможным случаям заболевания, определить потребность в лекарствах и оборудовании", – заявил премьер-министр Алексей Гончарук на внеочередном заседании правительства.
Также в медицинских учреждениях проведут учения для проверки готовности по приему потенциальных больных. Процесс будет контролировать Минздрав.
Кроме этого, были продлены каникулы для китайских студентов, обучающихся в Украине.
"Правительство также установило режим повышенной готовности для всех систем защиты. Все соответствующие службы готовы к оперативной мобилизации", – подытожил премьер.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- 31 января случаи заболевания вирусом впервые были подтверждены в Италии, Британии и России.
- После этого, Китай попросил у ЕС "срочной помощи". Просьба была адресована всем странам, входящим в состав ЕС.