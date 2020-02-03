Эвакуация украинцев из Китая, где бушует коронавирус, планируется до конца недели

В настоящее время неизвестно, какой из перевозчиков будет эвакуировать украинцев

Гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский сообщил, что эвакуация граждан Украины из Китая планируется до конца текущей недели.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Четкая дата пока не установлена, об этом сегодня говорилось на совещании Мининфраструктуры... На совещании правительства речь шла, что на протяжении недели, совещание было в пятницу", – рассказал он.

Скипальский также подчеркнул, что "в настоящее время неизвестно, какой из перевозчиков будет эвакуировать украинцев, это второстепенный вопрос".

Он отметил, что будет сообщено дополнительно о точной дате эвакуации и тогда должны быть готовы все "карантинные мероприятия".

Напомним, 1 февраля, из аэропорта "Борисполь" были госпитализированы двое пассажиров, которые прибыли из Китая, где бушует коронавирус, а премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.

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