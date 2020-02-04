Китай признал "недостатки и упущения" в своей борьбе с коронавирусом

В Политбюро заявили, что первая реакция на вирус была недостаточной

Высшее руководство Китая признало "недостатки и упущения" в реакции страны на смертельную вспышку коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК выступил с заявлением, в котором призвал к совершенствованию системы управления чрезвычайными ситуациями в Китае. Комитет также призвал принять "жесткие" меры против рынков с нелегальной торговлей дикими животными, откуда, как считается, появился коронавирус.

"В ответ на недостатки и упущения мы должны улучшить нашу национальную систему управления чрезвычайными ситуация и улучшить наши возможности в решении неотложных и опасных задач", – говорится в докладе.

"Необходимо усилить надзор за рынком, решительно запретить и жестко подавить незаконную торговлю дикими животными", – добавляют чиновники.

На данный момент число погибших от вируса возросло до 425 человек, а количество подтвержденных случаев превысило 20 тыс.

Первоначальная реакция правительства на вспышку коронавируса в Китае уже подверглась широкой критике. Чиновники обвиняются в том, что они преуменьшали серьезность вируса в самом начале, а в некоторых случаях – пытались скрыть важные новости.

Один врач из Ухани, который пытался предупредить коллег о всей серьезности вспышки еще в прошлом году, был обвинен в "ложных заявлениях", правоохранительные органы потребовали от медика прекратить "противоправную деятельность".

Лишь позднее в январе 2019 года правительство распорядилось фактически полностью закрыть провинцию Хубэй, где впервые появился вирус.

Во вторник, 4 февраля, в Гонконге подтвердилась первая смерть от коронавируса. Погиб 39-летний мужчина, страдающих хроническим заболеванием, который 21 января посетил Ухань.

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