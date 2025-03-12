Женщина нашла дикую курицу в своем дворе: она не была готова к тому, что произойдет дальше

Пользователи сети шутят, что теперь хозяйка может озолотиться, учитывая заметный рост цен на яйца.

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Мать шестерых детей с Оаху (Гавайи, США) увидела дикую курицу, которая прогуливалась на заднем дворе возле ее дома. Женщина не обращала внимания на незваную гостью, а через несколько дней получила "сюрприз". В вирусном видео, опубликованном в TikTok, можно увидеть, как птица выводит из кустов своих четырех маленьких цыплят.

"Когда дикая курица находит безопасное убежище в вашем дворе, а через несколько дней вы видите вот это. Я не знаю, откуда она пришла, но сейчас все в безопасности", — отмечает автор в описании к ролику.

Курица, вероятно, искала уютное место для высиживания яиц, и по каким-то причинам решила, что это идеальное место для ее малышей.

По словам экспертов, явными признаками того, что представительницы этого вида птиц собираются дать потомство являются нежелание покидать гнездо, кудахтанье или вокализация, особенно при приближении к месту гнездования, а также распушенные перья.

Это видео быстро стало вирусным в социальных сетях, собрав более 649 тысяч просмотров и 103 тысячи лайков на платформе.

"Пожалуйста, сделайте ей маленький курятник. Куры такие чувствительные и преданные. Эти малыши приживутся у вас и будут как маленькие щенки", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "С нынешними ценами на яйца — это просто золотой родник";

"Теперь постройте им дом и собирайте арендную плату (яйцами)", — пошутил следующий юзер.

Напомним, фермер Хулио Сесар Карвальо из Бразилии похвастался, что его курица неожиданно снесла яйцо в форме "печенья с предсказаниями". Фотографии опубликовал в сети его товарищ, эколог Ильдеано Силва, и тем самым произвел настоящий фурор.