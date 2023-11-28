Курица удивила фермера яйцами очень необычной формы (фото)

Пользователи соцсетей сначала не могли поверить, что это не обман, но ветеринар попытался все объяснить.

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Бразильский фермер Хулио Сесар Карвальо похвастался, что его курица неожиданно снесла яйцо в форме "печенья с предсказаниями". Это произошло два месяца назад, но соответствующие фотографии были опубликованы только сейчас. Снимки разместил в сети его друг, эколог Ильдеано Силва, и тем самым произвел настоящий фурор, пишет Daily Express.

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"Я был очень удивлен, потому что подобное на моей памяти произошло впервые. В тот день необычное яйцо было одно, но потом курица начала нести новые — округлые и с "кончиком" на вершине", — вспоминает Хулио.

Мужчина уверяет, что в яйцах нетипичной формы есть только белок, а желтка — нет. Однако, по его твердому убеждению, это никоим образом не влияет на вкус.

Эколог Ильдеано Силва вспоминает, что уникальные яйца вызвали немалый резонанс в их городке — Морро-ду-Ферро.

"В соцсетях люди не верили. Подозревали, что Хулио надул воздушные шарики и положил их между настоящими яйцами", — рассказывает шокированный бразилец.

Свет на эту историю пролил ветеринар и знаток птиц Денио Гарсиа. Мужчина говорит, что яйца подобной формы на самом деле считается редкостью. Он выдвинул гипотезу, что это происходит из-за патологии у курицы: под влиянием стресса или пищевых расстройств. Что касается отсутствия желтка, то эксперт объясняет это перебоями с овуляцией. Впрочем, мужчина говорит, что ему крайне необходимо провести "более глубокий анализ", прежде чем делать выводы.

Сам Хулио Сесар счастлив из-за того, что у него есть такая особенная курица. Теперь он каждый раз заходит в курятник с надеждой найти больше необычных яиц.

Курица бразильского фермера несет странные яйца Фото: Júlio César/Divulgação Курица бразильского фермера несет странные яйца Фото: Júlio César/Divulgação

Напомним, ранее Фокус дал ответ, в чем разница между белыми и коричневыми яйцами. Вопрос "какие яйца лучше и полезнее — белые или коричневые" не менее вечный, чем дилемма, что появилось раньше — курица или яйцо.