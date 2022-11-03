В чем разница между белыми и коричневыми яйцами: простые ответы на вечный вопрос

На цвет и вкус яиц влияют несколько факторов.

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Вопрос "какие яйца лучше и полезнее – белые или коричневые" не менее вечен, чем дилемма, что появилось раньше – курица или яйцо. На самом деле разницы в качестве этих яиц нет никакой, пишет издание Health Line.

Ответ на этот вопрос на самом деле предельно прост: цвет яиц зависит от породы курицы. Например, куры белого леггорна несут яйца с белой скорлупой, в то время как коричневые породы кур вроде плимут-рокс и род-айленд несут яйца с коричневой скорлупой.

Мало кто знает, но кроме белых и коричневых яиц есть еще и другие тона. Некоторые породы кур, такие как араукана, амераукана, дунсян и луши, даже несут синие или сине-зеленые яйца.

Различные цвета яичной скорлупы обусловлены пигментами, которые производят куры. Основной пигмент коричневой яичной скорлупы называется протопорфирин IX. Он сделан из гема, соединения, которое придает крови красный цвет.

Основной пигмент синей яичной скорлупы называется биливердин, который также происходит от гема. Это тот же самый пигмент, который иногда придает синякам и ссадинам сине-зеленый цвет.

Яичная скорлупа также может различаться по цвету у одной и той же породы кур, в зависимости от генетического доминирования среди отдельных птиц. И хотя генетика является основным фактором, определяющим цвет яиц, на него могут влиять и другие факторы. Например, когда куры, несущие коричневые яйца, стареют, они, как правило, откладывают яйца большего размера и более светлого цвета.

Окружающая среда курицы, рацион и уровень стресса также могут в некоторой степени влиять на цвет скорлупы. Эти факторы могут сделать оттенок светлее или темнее, но не обязательно изменить сам цвет. Порода по-прежнему является основным фактором, когда речь идет о цвете яиц.

[ + – ] Цвет куриных яиц колеблется от белого до голубого, в зависимости от породы курицы Фото: Getty

Какие яйца полезнее: белые или коричневые?

Часто люди, предпочитающие коричневые яйца, делают это, потому что считают, что они полезнее и натуральнее, чем белые. Однако правда в том, что все яйца очень похожи по питательности, независимо от их размера, сорта или цвета. И коричневые, и белые яйца являются здоровой пищей. Типичное яйцо содержит много витаминов, минералов и высококачественного белка, а его калорийность не превышает 80.

На питательную ценность яйца могут влиять совершенно другие факторы. Например, большое влияние может оказать среда, в которой находится курица. Яйца от кур, которым разрешено гулять на солнце, содержат в 3–4 раза больше витамина D, чем яйца от кур, выращенных традиционным способом.

Тип корма, который ест курица, также может влиять на содержание питательных веществ в ее яйцах. Птицы, получающие пищу, богатую омега-3 жирными кислотами, производят яйца с гораздо более высоким содержанием омега-3 жирных кислот, чем обычно. Тот же эффект был обнаружен с витамином D, когда цыплята ели корм, обогащенный витамином D.

Рацион домашней курицы отличается от рациона курицы, выращенной традиционным способом, что также может повлиять на вкус яиц.

Кроме того, чем дольше хранится яйцо, тем выше вероятность появления неприятного привкуса. Хранение яиц при стабильно низкой температуре, например, в холодильнике, может помочь сохранить их вкус дольше.

[ + – ] Цвет яиц никак не влияет на их вкус Фото: Соцсети

Напомним, в Украине договорились стабилизировать цены на яйца, которые в последнее время подскочили до невероятных высот.