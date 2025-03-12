Жінка знайшла дику курку в своєму дворі: вона не була готова до того, що станеться далі

Користувачі мережі жартують, що тепер господиня може озолотитися, враховуючи помітне зростання цін на яйця.

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Мати шістьох дітей з Оаху (Гаваї, США) побачила дику курку, яка прогулювалась на задньому дворі біля її будинку. Жінка не звертала уваги на незвану гостю, а через кілька днів отримала "сюрприз". У вірусному відео, опублікованому в TikTok, можна побачити, як птаха виводить з кущів своїх чотирьох маленьких курчат.

"Коли дика курка знаходить безпечний прихисток на вашому подвір'ї, а через кілька днів ви бачите ось це. Я не знаю, звідки вона прийшла, але зараз всі у безпеці", — зазначає авторка в описі до ролика.

Курка, ймовірно, шукала затишне місце для висиджування яєць, і з якихось причин вирішила, що це ідеальне місце для її малюків.

За словами експертів, явними ознаками того, що представниці цього виду птахів збираються дати потомство є небажання залишати гніздо, кудкудакання або вокалізація, особливо при наближенні до місця гніздування, а також розпушене пір'я.

Це відео швидко стало вірусним у соціальних мережах, зібравши понад 649 тисяч переглядів та 103 тисячі вподобайок на платформі.

"Будь ласка, змайструйте їй маленький курник. Кури такі чутливі та віддані. Ці малюки приживуться у вас і будуть як маленькі цуценята", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "З нинішніми цінами на яйця — це просто золоте родовище";

"Тепер побудуйте їм будинок і збирайте орендну плату (яйцями)", — пожартував наступний юзер.

Нагадаємо, фермер Хуліо Сесар Карвальо з Бразилії похизувався, що його курка несподівано знесла яйце у формі "печива з передбаченнями". Фотографії опублікував у мережі його товариш, еколог Ільдеано Сілва, і тим самим викликав справжній фурор.