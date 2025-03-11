Впервые на стороне Украины: журналисты из Китая сняли сюжет о том, как воюют ВСУ (видео)

Сюжет о противостоянии на Харьковском направлении снял и показал государственный телеканал Phoenix TV.

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Китайский телеканал Phoenix TV впервые показал сюжет со стороны ВСУ. Это знаменательное событие, ведь до того в КНР снимали сюжеты только о том, как воюет российская сторона. Сюжет появился на официальном канале в Youtube.

Сюжет снят в феврале в Харьковской области

Интересно, что сюжет показали 6 марта, но снят он был заранее, ведь в кадре лежит снег. Журналистка Чен Инь говорит, что съемочная команда вместе с бойцами 228 батальона 127 бригады в Харьковской области отправились на позиции, чтобы посмотреть как те будут "обстреливать россиян".

В описании к видео сказано, что украинские военные попросили держать в секрете точное место, где происходили события и попросили телеканал отложить выход сюжета.

"А теперь давайте последуем за нашими репортерами и оценим видео этого захватывающего репортажа с поля боя в Украине", — говорится в описании.

Чен Инь рассказывает, что из-за нехватки места она поехала без переводчика на машине с пулеметом и РЭБом, чтобы их не атаковали "вражеские дроны".

Она присутствовала при том, как ВСУ выпустили три залпа, всего 12 ракет по позициям россиян, а затем вернулись на базу в лесу, когда в небе появились российские дроны.

По возвращении журналистка сказала, что взяла интервью у украинских бойцов и напомнила, что они первое китайское СМИ, которое побывало на украинских позициях.

Сюжет вышел на государственном китайском телеканале

Интересно, что пока в Джидде, Саудовская Аравия, продолжаются переговоры между Украиной и США, в Китае заявили, что надеются на достижение справедливого, длительного и приемлемого для всех сторон решения.

Об этом на брифинге заявила спикер МИД КНР Мао Нин, комментируя сегодняшние переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

"Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование "украинского кризиса" (так в КНР называют российскую войну против Украины — ред.) и надеется, что все вовлеченные стороны смогут достичь справедливого, длительного и приемлемого решения", — сказала Мао.

По ее словам, Пекин и в дальнейшем будет выступать за политическое решение российско-украинского конфликта.

"Китай готов продолжать сотрудничество с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании "кризиса", — отметила пресс-секретарь.

Напомним, после того, как президент США Дональд Трамп решил повысить тарифы на импорт из Китая, в Пекине на это отреагировали довольно резко, и заявили, что такие действия приведут к "закону джунглей" в торговле и к торговой войне. На это министр обороны Пит Гегсет заявил, что США готовы к войне.