Впервые на стороне Украины: журналисты из Китая сняли сюжет о том, как воюют ВСУ (видео)
Сюжет о противостоянии на Харьковском направлении снял и показал государственный телеканал Phoenix TV.
Китайский телеканал Phoenix TV впервые показал сюжет со стороны ВСУ. Это знаменательное событие, ведь до того в КНР снимали сюжеты только о том, как воюет российская сторона. Сюжет появился на официальном канале в Youtube.
Интересно, что сюжет показали 6 марта, но снят он был заранее, ведь в кадре лежит снег. Журналистка Чен Инь говорит, что съемочная команда вместе с бойцами 228 батальона 127 бригады в Харьковской области отправились на позиции, чтобы посмотреть как те будут "обстреливать россиян".
В описании к видео сказано, что украинские военные попросили держать в секрете точное место, где происходили события и попросили телеканал отложить выход сюжета.
"А теперь давайте последуем за нашими репортерами и оценим видео этого захватывающего репортажа с поля боя в Украине", — говорится в описании.
Чен Инь рассказывает, что из-за нехватки места она поехала без переводчика на машине с пулеметом и РЭБом, чтобы их не атаковали "вражеские дроны".
Она присутствовала при том, как ВСУ выпустили три залпа, всего 12 ракет по позициям россиян, а затем вернулись на базу в лесу, когда в небе появились российские дроны.
По возвращении журналистка сказала, что взяла интервью у украинских бойцов и напомнила, что они первое китайское СМИ, которое побывало на украинских позициях.
Интересно, что пока в Джидде, Саудовская Аравия, продолжаются переговоры между Украиной и США, в Китае заявили, что надеются на достижение справедливого, длительного и приемлемого для всех сторон решения.
Об этом на брифинге заявила спикер МИД КНР Мао Нин, комментируя сегодняшние переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.
"Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование "украинского кризиса" (так в КНР называют российскую войну против Украины — ред.) и надеется, что все вовлеченные стороны смогут достичь справедливого, длительного и приемлемого решения", — сказала Мао.
По ее словам, Пекин и в дальнейшем будет выступать за политическое решение российско-украинского конфликта.
"Китай готов продолжать сотрудничество с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании "кризиса", — отметила пресс-секретарь.
Напомним, после того, как президент США Дональд Трамп решил повысить тарифы на импорт из Китая, в Пекине на это отреагировали довольно резко, и заявили, что такие действия приведут к "закону джунглей" в торговле и к торговой войне. На это министр обороны Пит Гегсет заявил, что США готовы к войне.