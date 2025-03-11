Вперше на боці України: журналісти з Китаю зняли сюжет про те, як воюють ЗСУ (відео)

Сюжет про протистояння на Харківському напрямку зняв та показав державний телеканал Phoenix TV.

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Китайський телеканал Phoenix TV вперше показав сюжет з боку ЗСУ. Це визначна подія, адже до того у КНР знімали сюжети тільки про те, як воює російська сторона. Сюжет з'явився на офіційному каналі в Youtube.

Сюжет знятий у лютому в Харківській області

Цікаво, що сюжет показали 6 березня, але знятий він був заздалегідь, адже у кадрі лежить сніг. Журналістка Чен Інь каже, що знімальна команда разом із бійцями 228 батальйону 127 бригади у Харківській області вирушили на позиції, щоб подивитись як ті будуть "обстрілювати росіян".

В описі до відео сказано, що українські військові попросили тримати у секреті точне місце, де відбувались події і попросили телеканал відкласти вихід сюжету.

"А тепер давайте підемо за нашими репортерами і оцінимо відео цього захопливого репортажу з поля бою в Україні", — зазначено у описі.

Чен Інь розповідає, що через брак місця вона поїхала без перекладача на машині із кулеметом та РЕБом, щоб їх не атакували "ворожі дрони".

Вона була присутня при тому, як ЗСУ випустили три залпи, всього 12 ракет по позиціях росіян, а потім повернулись на базу в лісі, коли в небі з'явились російські дрони.

Після повернення журналістка сказала, що взяла інтерв'ю в українських бійців та нагадала, що вони перше китайське ЗМІ, яке побувало на українських позиціях.

Сюжет вийшов на державному китайському телеканалі

Цікаво, що поки у Джидді, Саудівська Аравія, продовжуються перемовини між Україною та США, в Китаї заявили, що сподіваються на досягнення справедливого, тривалого і прийнятного для всіх сторін рішення.

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи сьогоднішні переговори української та американської делегацій у Саудівській Аравії.

"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання "української кризи" (так у КНР називають російську війну проти України – ред.) та сподівається, що всі залучені сторони зможуть досягти справедливого, тривалого і прийнятного рішення", — сказала Мао.

За її словами, Пекін і надалі виступатиме за політичне вирішення російсько-українського конфлікту.

"Китай готовий продовжувати співпрацю з міжнародним співтовариством, щоб відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні "кризи", — зазначила речниця.

Нагадаємо, після того, як президент США Дональд Трамп вирішив підвищити тарифи на імпорт з Китаю, у Пекіні на це відреагували досить різко, та заявили, що таки дії призведуть до "закону джунглів" в торгівлі та до торгівельної війни. На це міністр оборони Піт Гегсет заявив, що США готові до війни.