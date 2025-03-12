Операция "Труба": как россияне смогли прорваться под Суджей через газовую сеть

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Хочу обсудить поход противника по газовой трубе. "Военная" часть события меня не интересует. Интересуют больше технические нюансы для анализа прецедента.

Что мы имеем в качестве исходных данных, которые подтверждены: некие люди, без средств защиты дыхания, смогли пройти по бывшей газовой трубе 12 километров и выбраться на поверхность.

Труба была наполнена газом. "Давление" со стороны противника можно было отключить, а вот с нашей стороны, скорее всего, высокого давления не было, иначе операция бы не вышла. Но подача газа была. Под подачей я подразумеваю выход газа с нашей стороны в каком-то объеме.

Мы все знаем законы физики — выкачать газ из отрезка трубы и закачать обратно воздух, как это сделали россияне, невозможно без отверстия в конце трубы.

Очевидно, в трубу зашла первая техническая группа. Их задачей было сделать отверстие в трубе и прокопать туннель на поверхность, ведь труба лежит под землей.

Группа дошла до нужной точки и установила заглушки в виде круглых надувных шаров внутри трубы. Я их заметил на материалах противника. Труба со стороны Украины была заглушена.

Дальше для меня следует вопрос, на который я не знаю ответа: как в трубе, которая заполнена метаном, было вырезано отверстие? Явно резали газовой горелкой, ведь там труба толщиной в два пальца.

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После этого группа вернулась и 2 недели россияне качали вакуумом газ из трубы. Потом давлением продували трубу воздухом, чтобы убрать газ.

Далее идет полнейший разброс информации от самого противника. Они называют цифры военных, которые прошли через трубу, от 100 до 800 человек. Судя по их информации, отряду в трубе пришлось ждать несколько суток, чтобы выйти на поверхность в нужное время.

Труба была заполнена остатками газа, поэтому многие солдаты получили отравления и очнулись уже в больнице, многие провели все время на обезболивающих, вероятно, кто-то погиб, но этого нам не расскажут. Как пишут сами участники, у многих были панические приступы в закрытом пространстве.

Далее идет разброс информации. Противник уверяет, что после группы 100 человек по трубе прошли еще 700. Мы пишем, что в результате артобстрела вход в трубу был завален. Судя по видео узкого выхода, любой снаряд его бы точно завалил.

Уверен, что первая техническая группа сделала не один выход, а несколько. Но когда операция была раскрыта, то это уже было бесполезно, вся линия газопровода проверялась с воздуха.

Знали ли мы про эту операцию? По внешним признакам подготовки — вряд ли. Только в случаи утечки информации с той стороны. А она вполне могла иметь место. Разведка у нас работает хорошо.

Если даже не знали, то вся территория контролируется с воздуха и появление даже группы людей очень быстро было замечено нами с дронов.

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