Два правила безопасности: что нужно делать, чтобы минимизировать вероятность российских ракетных ударов

Напишу о том, о чем принято молчать.

Наш враг постоянно ищет наши производства, чтобы атаковать их ракетами и "шахедемами" — и, к сожалению, периодически находит. Часть нам удается спасти благодаря работе разведки, часть — нет.

Часто так бывает, что огромная гражданская промышленная территория страдает, и гибнут люди из-за одного арендованного маленького ангара, где "чужие глаза" увидели пару БПЛА.

Почему я это пишу?

Все должны помнить о мерах безопасности. Агентура врага постоянно работает. По моему мнению, утечка всегда либо в "чужих людях" на производстве, либо в фиксации местными жителями логистики каких-то фрагментов.

Сотни предприятий соблюдают меры безопасности и годами работают без проблем, а "любители экскурсий" долго не живут.

P.S. Ну и, конечно, на километр от производства — никаких военных машин.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

