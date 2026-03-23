Два правила безопасности: что нужно делать, чтобы минимизировать вероятность российских ракетных ударов
Российские прилеты по промышленным предприятиям, производящим военную продукцию, происходят из-за того, что на этих предприятиях слишком небрежны или склонны к саморекламе. Эксперт по связи Сергей "Флэш" Бескрестнов напоминает о двух очень простых и вполне очевидных правилах, которые почти наверняка защитят от таких неприятностей.
Напишу о том, о чем принято молчать.
Наш враг постоянно ищет наши производства, чтобы атаковать их ракетами и "шахедемами" — и, к сожалению, периодически находит. Часть нам удается спасти благодаря работе разведки, часть — нет.
Часто так бывает, что огромная гражданская промышленная территория страдает, и гибнут люди из-за одного арендованного маленького ангара, где "чужие глаза" увидели пару БПЛА.
Почему я это пишу?
Все должны помнить о мерах безопасности. Агентура врага постоянно работает. По моему мнению, утечка всегда либо в "чужих людях" на производстве, либо в фиксации местными жителями логистики каких-то фрагментов.
Сотни предприятий соблюдают меры безопасности и годами работают без проблем, а "любители экскурсий" долго не живут.
P.S. Ну и, конечно, на километр от производства — никаких военных машин.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.