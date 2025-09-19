Быстро, но недалеко: что может и чего не может российский реактивный "шахед"

Related video

Реактивный "шахед", который показало ГУР, достался нам сложно. В этот сезон найти в полях что-то малореально.

Могу сказать, что этот тип "шахеда не похож на иранские изделия. Это некий микс обычного "шахеда" с реактивным. Двигатель, конечно же, китайский. А боевая часть — обычная "шахедная".

У реактивного "шахеда" нет никаких преимуществ, кроме большой скорости. Да и то оказалось, тут не все просто. Реактивный "шахед" может лететь и 500 км/ч, но при этом он так быстро расходует топливо, что далеко долететь не может. Именно поэтому все реактивные "шахеды" летают на скорости 280-330 км/ч.

Но им этого достаточно, чтобы мешать нашим МОГ и нашим зенитным дронам.

Поэтому количество реактивных "шахедов" и их применение будет зависеть только от успехов наших зенитных дронов против обычных "шахедов". Реактивные дроны пока дороже простых, и россияне не будут спешить переходить на них без необходимости.

