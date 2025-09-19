Быстро, но недалеко: что может и чего не может российский реактивный "шахед"
Реактивный "шахед", который представляли как чуть ли не революционный БПЛА, на самом деле не имеет особых преимуществ, утверждает эксперт по радио и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов. По сути, у него одно большое преимущество — скорость, но при этом он потребляет много горючего и далеко улететь не может.
Реактивный "шахед", который показало ГУР, достался нам сложно. В этот сезон найти в полях что-то малореально.
Могу сказать, что этот тип "шахеда не похож на иранские изделия. Это некий микс обычного "шахеда" с реактивным. Двигатель, конечно же, китайский. А боевая часть — обычная "шахедная".
У реактивного "шахеда" нет никаких преимуществ, кроме большой скорости. Да и то оказалось, тут не все просто. Реактивный "шахед" может лететь и 500 км/ч, но при этом он так быстро расходует топливо, что далеко долететь не может. Именно поэтому все реактивные "шахеды" летают на скорости 280-330 км/ч.
Но им этого достаточно, чтобы мешать нашим МОГ и нашим зенитным дронам.
Поэтому количество реактивных "шахедов" и их применение будет зависеть только от успехов наших зенитных дронов против обычных "шахедов". Реактивные дроны пока дороже простых, и россияне не будут спешить переходить на них без необходимости.
