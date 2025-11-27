Украинская альтернатива "Старлинку": плюсы и минусы спутникового проекта UASAT

Я давно хотел узнать, что такое проект UASAT, информация о котором периодически появляется в СМИ. Разработчики заявляют, что это "украинская альтернатива Старлинк", но насколько это правда, я не знал.

Вчера ребята мне показали и рассказали, что это за проект, и теперь я могу поделиться с вами, о чем идет речь.

Спутник

Начнем с того, что Украина не имеет собственного коммуникационного спутника (который способен предоставлять услуги скоростного интернета) и, боюсь, в ближайшее время не будет иметь. Я сейчас говорю о спутнике, висящем на геостационарной орбите. О группировке низкоорбитальных спутников, как у SpaceX, речь вообще не идет.

Какой у нас выход? Только аренда. Либо спутника целиком, либо части его мощностей.

С этим разобрались.

Провайдеры и приемные системы

В мире много спутниковых провайдеров, у которых можно купить подобные услуги. Например, так работает сервис TOOWAY на основе спутника Ka-SAT, который применяется в ВСУ. Первыми, кто продвигал и внедрял подобные решения в Украине, была компания "Дата Групп".

Отличие таких систем от "Старлинк" заключается в большой круглой антенне, которая должна быть постоянно направлена на спутник, при каждой смене позиции антенну надо настраивать вручную заново. То есть на фронте противник быстро обнаруживает такие системы и уничтожает.

Так работает у россиян спутниковый интернет, на основе спутников "Ямал" и "Экспресс". Почти все эти антенны мы давно на фронтах уничтожили.

Существуют плоские антенны и антенны в форме "яйца", которые могут работать с такими спутниками даже в движении и настраиваться на спутники сами, но они очень дорогие.

UASAT расценки

Компания имеет договор с провайдером спутниковых услуг HughesNet и может предоставлять услуги субаренды. В будущем при наличии большого количества клиентов, UASAT сможет арендовать транспондеры (части спутниковых систем передачи) целиком.

Цена на услуги? Зависит от количества клиентов. Сейчас это до 2500 гривен за несколько десятков гигабит трафика. Скорость — 100 вниз и 5 вверх. При "анлиме" цена будет более 20 000 гривен. То есть по сравнению со "Старлинком" дорого.

UASAT терминалы

Инженеры компании взяли существующие иностранные комплектующие и собрали комплекты спутниковой связи, добавив украинскую механическую систему наведения на спутник и украинскую систему питания.

Стоимость терминала — около 2500 долларов. По сравнению со "Старлинком" дорого.

Покрытие UASAT

Фактически вся Украина. Спутник, на основе которого предоставляются услуги, покрывает Украину 9 лучами. Спутник висит достаточно высоко, чтобы настройка на него была удобной. Азимут спутника — примерно 240–270 градусов.

UASAT минусы

Высокая цена услуг и терминалов.

Особенности связи (настройка антенн, заметность антенн).

Задержки сигнала (спутник находится далеко и задержки сигнала больше, чем у "Старлинк"). Для большинства сервисов это не является критичным.

Отсутствие уникальности решения в целом.

UASAT плюсы

Альтернативная система "Старлинк". Категорически нельзя строить системы связи, опираясь только на "Старлинк". SpaceX не является стабильным партнером.

Удобная и быстрая украинская техническая поддержка.

Возможность локальной сборки терминалов.

Возможность в будущем аренды спутника целиком или части спутника

Риски подавления

На этот вопрос представители UASAT не смогли дать ответ. Спутники на геостационарной орбите легко подавляются российским РЭБ. В частности, комплексом "Тирада-2". Для подавления "Тираде" достаточно находиться в зоне покрытия спутника. Антенна "Тирады" наводится на спутник, и большая выходная мощность помехи с земли делает спутник глухим в зоне покрытия луча.

Россия с начала войны таким методом уже подавила несколько спутников. Почему не смогла подавить TOOWAY? Дело в том, что спутник К-SAT является самым современным спутником и использует многолучевую систему. Помеха с Земли будет вырезана фазированной антенной системой на спутнике.

Выводы

Украине, безусловно, не помешает еще один локальный провайдер спутникового интернета как альтернатива "Старлинк". Высокая цена терминалов и услуг UASAT сужает круг пользователей до корпоративных клиентов и государственных структур. Применение на фронтах ограничено.

