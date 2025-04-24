Новая тактика "шахедов": почему они собираются в стаи перед налетом на города Украины
Несколько последних атак на Одессу продемонстрировали новую тактику "шахедов": они собираются в стаи, прежде чем начать налет. Специалист по военной связи Сергей Бескрестнов предостерегает от поспешных выводов, но видит в этом признаки качественных изменений вражеских дронов.
Вчера противник атаковал Одессу "шахедами". "Шахеды" встали на круг и атаковали город с моря большой группой. Сегодня снова Одесса под ударом.
Российские СМИ пишут о турбованных "шахэеах", о рое дронов, о "шахедах"-разведчиках и тд.
Пока мы не исследуем трофейные БПЛА и не найдем в них подтверждение новых технологий, это останется всего лишь фантазиями СМИ.
Также могу сказать, что российские БПЛА-разведчики часто долетали до Одессы (сейчас реже, потому что мы их активно сбиваем) с направления Крыма. Там прямая радиовидимость через море на расстояние 80 км. Для БПЛА такой канал радиоуправления не является сложным.
Поэтому противник вполне мог поставить какие-то системы управления и разведки и на "шахеды". Если это полноценный online-канал управления, то наши РЭБовцы найдут его и задавят. У нас крутые специалисты.
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