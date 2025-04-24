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Мнения Российско-украинская война

Новая тактика "шахедов": почему они собираются в стаи перед налетом на города Украины

Несколько последних атак на Одессу продемонстрировали новую тактику "шахедов": они собираются в стаи, прежде чем начать налет. Специалист по военной связи Сергей Бескрестнов предостерегает от поспешных выводов, но видит в этом признаки качественных изменений вражеских дронов.

Сергей Бескрестнов
Сергей Бескрестнов
Эксперт по радио и связи
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шахед, дрон, война
Фото: Getty Images | "Шахеды" атакуют города
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Вчера противник атаковал Одессу "шахедами". "Шахеды" встали на круг и атаковали город с моря большой группой. Сегодня снова Одесса под ударом.

Российские СМИ пишут о турбованных "шахэеах", о рое дронов, о "шахедах"-разведчиках и тд.

Пока мы не исследуем трофейные БПЛА и не найдем в них подтверждение новых технологий, это останется всего лишь фантазиями СМИ.

Также могу сказать, что российские БПЛА-разведчики часто долетали до Одессы (сейчас реже, потому что мы их активно сбиваем) с направления Крыма. Там прямая радиовидимость через море на расстояние 80 км. Для БПЛА такой канал радиоуправления не является сложным.

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Поэтому противник вполне мог поставить какие-то системы управления и разведки и на "шахеды". Если это полноценный online-канал управления, то наши РЭБовцы найдут его и задавят. У нас крутые специалисты.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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